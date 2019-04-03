Первая тревога генерала Плугина: всю ночь в Петербурге тысячи полицейских защищались от газов и славили отечество

Личный состав ГУ МВД Петербурга подняли по учебной тревоге в ночь на 3 апреля. Одни полицейские скучали по кабинетам, другим повезло больше – эти примеряли противогазы, отрабатывали строевой шаг и гимн. Первыми в рейтинге самых везучих оказались сотрудники нескольких районных отделов ГИБДД. В лесах Ленобласти они тренировались отражать предполагаемое нашествие войск НАТО. «Фонтанка» собрала впечатления и зафиксировала рождение нового для города жанра – ведомственных частушек.

По информации «Фонтанки», в 21:30 2 апреля начальник ГУ МВД генерал-майор полиции Роман Плугин объявил по главку учебный сбор личного состава, о чем дежурный по городу сообщил всем подразделениям и службам. После чего примерно под двадцать тысяч полицейских, от сержанта до заместителей Плугина – генералов, прибыли в расположение своих кабинетов.

По данным «Фонтанки», сотрудники по-разному проводили время. Некоторые в буквальном смысле слонялись по этажам, пожимая плечами. Но всё же такие замечены поближе к штабу. Интереснее было в нескольких районных управлениях МВД. Там проверяли, насколько четок строевой шаг оперативников и примкнувших к ним участковых инспекторов. Кое-где в Петербурге прохожие даже могли слышать доносящееся в ночи из внутренних дворов УМВД мужское хоровое пение с текстом гимна: «Нам силу дает наша верность отчизне». Порой звучала и забытая со времен СССР команда – «Газы!».







«Фонтанке» известно, что по-настоящему повезло лишь сотрудникам некоторых районных отделов ГИБДД. Так, например, микроавтобус, набитый дорожными полицейскими из Приморского района, направился в далекое село под Кингисепп, а их коллег из Красносельского района повезли под город Ломоносов. Там по приказу они развертывали лагерь, тренируясь устанавливать походные палатки в темноте. По легенде, сержанты и офицеры ДПС одними из первых должны быть готовыми отразить нашествие агрессора. Так как единственная ближайшая граница – с Эстонией, понятно, что предполагаемый противник – мотопехота НАТО.

Насколько почувствовала «Фонтанка», общаясь с петербургскими полицейскими в эту ночь, они отнеслись к ситуации с пониманием. В крайнем случае – с юмором. «Первыми ляжем под Кингсеппом», – гордо предсказал нам участник полевых учений, выполнив норматив по развертыванию. Сотрудники Приморского УМВД уверили журналиста «Фонтанки», что на балансе их подразделения стоит небольшой, но катер.

– Мы можем город и с Невы прикрыть. Представляете, враг врывается в акваторию, а тут сотрудники ГИБДД на сторожевой лодке со свистками и жезлами. Никаких шансов, – достаточно уверенно пообещал нам один из собеседников.

Также «Фонтанка» узнала, что среди мгновенно прибывших были замечены и женщины с малолетними детьми, кто не смог оставить их одних дома.

Первыми отбой дали следователям, к двум часам ночи, пожелав им вовремя выйти на службу к 8 утра.

Заметим, что с момента приезда в главк комплексной проверки из Москвы в подразделениях началась процедура приемки зачетов. Недавно сдавали нормативы по самбо, а сегодня, в 9:30, после ночной тревоги многие прошли психологическое тестирование по определению морального климата в ГУ МВД. О результатах «Фонтанке» пока не известно, но в редакции предполагают, что они могут быть неожиданными.

Также «Фонтанке» стало известно, что благодаря новым правилам службы среди личного состава набирают популярность частушки, которые на бегу слагают полицейские Петербурга и Ленобласти. Они пересылают их друг другу по мессенджерам. Наиболее корректные «Фонтанка» выложит у себя в телеграм-канале.