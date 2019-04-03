Трое на «Солярисах» устроили драку в Купчино. Таксист остался без денег и со сломанным носом

Трое на «Солярисах» – двое неизвестных и таксист – повздорили во Фрунзенском районе Петербурга. Последний получил удар в лицо, не выходя из машины, и в итоге оказался в больнице с переломом носа.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 31 марта у дома 43/49 по проспекту Славы произошел конфликт между водителем такси и двумя неизвестными. Как рассказал полиции 39-летний таксист, он находился в Hyundai Solaris, когда в ходе ссоры один из неизвестных ударил его кулаком в лицо через окно. После этого оба обидчика уехали на другом Hyundai Solaris, а потерпевший обнаружил, что из сумки на переднем пассажирском сиденье пропали 15 тысяч рублей.

Самого таксиста в итоге доставили в больницу, где ему диагностировали закрытый перелом носа со смещением и ушибы мягких тканей лица. После оказания помощи мужчину в удовлетворительном состоянии отпустили домой. А 2 апреля он пришел с заявлением в полицию и попросил привлечь к уголовной ответственности обоих оппонентов.





