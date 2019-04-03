«Взрывной волной всех свалило, и дальше темнота». Потерпевшие в теракте в петербургском метро рассказали, что происходило в вагоне, который до сих пор хранят как вещдок

В Ленинградском окружном военном суде продолжается слушание дела о теракте в метро Петербурга. Как передает 3 апреля корреспондент «Фонтанки», потерпевшие начали давать показания.

Юрий Шушкевич рассказал, что 3 апреля 2017 года он зашел в третий вагон от головы состава. «Вспышка, взрывной волной всех свалило, и дальше темнота. Очнулся уже, когда поезд подъехал к станции. Как-то так», – говорит потерпевший. Шушкевич также рассказал, что вместе с машинистом пытался выносить через проем двери убитых и раненых. Позже тот же машинист попросил всех уйти со станции из-за угрозы второго взрыва.

Валерий Ильминский вспомнил, что ехал «где-то в середине вагона». «Был хлопок, резко затормозили, потух свет. Тряхнуло, и на меня все навалились», – рассказал он. И подчеркнул, что никто не понимал, что происходит. «Помог подняться бабушке какой-то, кому-то ещё, вылез в окно на "Техноложке" и ушёл домой», – говорит Ильминский. Только вечером он вызвал скорую, которая установила средний вред, нанесенный его здоровью.

Отметим, подсудимые, выслушав показания потерпевших, единогласно отказались задавать им вопросы.







Прокурор Надежда Тихонова рассказала и о судьбе самого вагона, в котором произошел взрыв. Его приобщили к делу в качестве вещественного доказательства, вагон хранится в депо.

За заседанием суда по делу о теракте «Фонтанка» следит в прямой трансляции. Журналисты нашего издания встретились с выжившими после взрыва 3 апреля 2017 года. Их воспоминания читайте в материале «На улице смеются вслед, а обвиняемые в зале». Выжившие в теракте в петербургском метро рассказывают, как живут с этим два года».