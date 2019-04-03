Происшествия
«Взрывной волной всех свалило, и дальше темнота». Потерпевшие в теракте в петербургском метро рассказали, что происходило в вагоне, который до сих пор хранят как вещдок
В Ленинградском окружном военном суде продолжается слушание дела о теракте в метро Петербурга. Как передает 3 апреля корреспондент «Фонтанки», потерпевшие начали давать показания.
Юрий Шушкевич рассказал, что 3 апреля 2017 года он зашел в третий вагон от головы состава. «Вспышка, взрывной волной всех свалило, и дальше темнота. Очнулся уже, когда поезд подъехал к станции. Как-то так», – говорит потерпевший. Шушкевич также рассказал, что вместе с машинистом пытался выносить через проем двери убитых и раненых. Позже тот же машинист попросил всех уйти со станции из-за угрозы второго взрыва.
Валерий Ильминский вспомнил, что ехал «где-то в середине вагона». «Был хлопок, резко затормозили, потух свет. Тряхнуло, и на меня все навалились», – рассказал он. И подчеркнул, что никто не понимал, что происходит. «Помог подняться бабушке какой-то, кому-то ещё, вылез в окно на "Техноложке" и ушёл домой», – говорит Ильминский. Только вечером он вызвал скорую, которая установила средний вред, нанесенный его здоровью.
Отметим, подсудимые, выслушав показания потерпевших, единогласно отказались задавать им вопросы.
Прокурор Надежда Тихонова рассказала и о судьбе самого вагона, в котором произошел взрыв. Его приобщили к делу в качестве вещественного доказательства, вагон хранится в депо.
За заседанием суда по делу о теракте «Фонтанка» следит в прямой трансляции. Журналисты нашего издания встретились с выжившими после взрыва 3 апреля 2017 года. Их воспоминания читайте в материале «На улице смеются вслед, а обвиняемые в зале». Выжившие в теракте в петербургском метро рассказывают, как живут с этим два года».
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Справка:
Теракт в Петербурге унес жизни шестнадцати пассажиров, в том числе предполагаемого смертника. 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов имел сторонников в двух столицах, считает Следственный комитет. По версии следствия, 3 апреля 2017 года в метро планировались два теракта. Смертник перед самоподрывом на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» оставил замаскированное под огнетушитель устройство на платформе станции «Площадь Восстания». Оно не сработало якобы из-за конструктивных ошибок. Привести его в действие смертник хотел дистанционно, считают в СКР. После взрыва в метро Петербурга были задержаны Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфула Хакимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Аброр Азимов, Акрам Азимов, Мухамадюсуп Эрматов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов. Вербовщиком считается 28-летний уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах. Организатором и идеологом – 36-летний гражданин Узбекистана Бобиржон Махбубов с позывным «Ахмед». Он родился в городе Андижан, имеет отношение к запрещенной в РФ террористической организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» («Армия единобожия и войны»). Уголовное дело в отношении него возбуждено 17 июля 2017 года, через четыре с половиной месяца после взрыва. В конце лета 2018 года Махбубов был заочно арестован.