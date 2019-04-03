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Происшествия
03.04.2019 14:01
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Выезд на встречку на «Скандинавии» уложил в больницу двух водителей. Одного доставали спасатели

За вторник, 2 апреля, в Санкт-Петербурге сотрудниками ГИБДД было оформлено 399 дорожных аварий, в Ленинградской области – 44. В том числе серьезное ДТП произошло на трассе «Скандинавия», там пострадали двое водителей.

По данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за вчерашний день в городе на Неве произошло на 43 ДТП меньше, чем в понедельник. Но аварий с пострадавшими оказалось на три больше – 14. При этом число пострадавших не изменилось: 11 взрослых и трое детей.

В Ленинградской области 2 апреля было зафиксировано 44 ДТП, что почти вдвое меньше, чем 1 апреля. Из них в четырех случаях (против семи днем ранее) пострадали люди. Травмы получили 9 человек – на одного меньше, чем днем ранее. Детей среди пострадавших нет.

Выезд на встречку на «Скандинавии» уложил в больницу двух водителей. Одного доставали спасатели



Так, серьезной аварией закончился неудачный маневр водителя в Выборгском районе области. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД, около 17:50 2 апреля на 124-м километре федеральной трассы «Скандинавия» 50-летний мужчина на Audi, двигаясь в сторону Петербурга, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda под управлением 47-летней женщины.

В результате оба водителя были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Мужчину, который оказался зажат в «Ауди», из машины деблокировали спасатели.

Выезд на встречку на «Скандинавии» уложил в больницу двух водителей. Одного доставали спасатели

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