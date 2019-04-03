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Авто
03.04.2019 21:11
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Фанат «Мерседеса» превратил одно купе в другое «мановением крыла»

Гладя на эти фотографии, не обязательно быть специалистом, чтобы определить, что это легендарный Mercedes 300 SL Gullwing («крыло чайки»), один из самых известных автомобилей марки, шедевр дизайна и конструкторской мысли. Неискушенным телезрителям он знаком по фильму «Мертвый сезон».

Но есть одно «но». Это вовсе не 300 SL Gullwing, хотя и Mercedes. Как пишет Carscoops, это очень хорошо сделанная реплика, в основе которой – Mercedes SLK 320 двухтысячного года выпуска.

Эта машина продается. Стоит она примерно одну пятую той средней цены, которую просят за настоящие Gullwing, но все равно в десять раз дороже SLK такого же возраста. Carscoops считает, что для реплики это многовато.

Фанат «Мерседеса» превратил одно купе в другое «мановением крыла»



Дело в том, что хозяин машины – фанат Mercedes. Именно он заказал и оплатил недешевую переделку одного купе в другое. О том, кто именно столь тщательно воспроизвел внешний вид автомобиля полувековой давности, ни в заметке Carscoops, ни непосредственно на сайте продавца ничего не говорится.

Однако точность реплики впечатляет. Знаменитые двери «крыло чайки» на самом деле были не прихотью дизайнера, а вынужденным конструктивным решением. Чтобы сохранить необходимую жесткость пространственной рамы, которая лежала в основе оригинального 300 SL, конструкторам пришлось сделать очень высокие дверные пороги, которые оказались даже выше уровня сидений. Обычные двери там просто некуда было ставить.

Кстати, американским покупателям, на которых «Мерседес» очень рассчитывал, выпуская 300 SL, автомобиль не понравился. Одной из претензий как раз были эти самые, ставшие впоследствии культовыми, двери, напоминающие о птицах. Ну и высокие пороги, через которые приходилось перелезать, что было особенно неудобно девушкам в коротких юбках и дородным отцам семейств в кризисе среднего возраста. Поэтому Mercedes быстро перешел от купе с «крылом чайки» к такому же родстеру, но с обыкновенными дверями и значительно более слабыми характеристиками. Зато девушки и отцы были довольны.

Здесь «крылья чайки» – самая важная характеризующая 300 SL деталь – воспроизведены безупречно. Так же, как и передние и задние фонари. И даже колесные диски выглядят подлинными, хотя они чуть другого размера и сделаны из алюминия, а не из стали, как на оригинале.

Технически это, конечно, SLK. Помните – такое небольшое купе, у которого впервые на современных «Мерседесах» металлическая крыша «уезжала» в багажник? Именно эти машины любили дарить не очень богатые бизнесмены начинающим фотомоделям.

Более того, если снаружи реплика практически не отличима от оригинала, то внутри она остается SLK 2000-го года. Салон обтянут новой кожей с тканевыми вставками в стиле «ретро», что делает его, конечно, комфортнее аскетичного интерьера настоящего Gullwing. Но все же радикальное несоответствие экстерьеру вызывает некоторую досаду.

В остальном это вполне современный автомобиль с 3,2-литровым V6 под капотом, 218 лошадиными силами, шестиступенчатой «механикой», максималкой в 245 км/ч, кондиционером, круиз-контролем, усилителем руля, ABS и ESP. Ничего из перечисленного на оригинале не было, но зато на такой «реплике» ездить гораздо приятнее и привычнее, особенно избалованным автомобильным сибаритам.

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