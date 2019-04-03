Путин поручил разобраться с теневым оборотом на рынках. Под удар может попасть петербургская «Софийская овощная база»

Президент России обратился к правительству и ФСБ с поручением проработать механизмы по борьбе с теневым оборотом наличных и товаров на крупнейших рынках по всей стране.

Причиной поручения стало письмо председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, раскрывающее схемы финансирования серого импорта и вывода за рубеж денег через российские рынки. Об этом 3 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в финансово-экономическом блоке правительства.

В своем письме, направленном Путину в конце января, Набиуллина перечислила несколько рынков, среди которых петербургская «Софийская овощная база», московские «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити», «Хасавюртский рынок» в Дагестане, а также торговые ряды в Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и Уфе.

Центробанк выявил возможную схему легализации серого импорта, объем которого в месяц составляет не менее 10 миллиардов рублей. Отправка денег на торговые склады в Киргизии и Казахстане происходит через точки, расположенные рядом с российскими рынками. В схеме также фигурируют Китай и Вьетнам, которые, в свою очередь, поставляют товар на склады. Существование канала серого импорта из Азии с перевалкой в южных постсоветских республиках подтверждается и расхождением официальной таможенной статистики по товарообороту между странами.







Для борьбы с теневым оборотом Центробанк предлагает МВД ужесточить контроль за соблюдением миграционного законодательства, а ФНС усилить проверку использования контрольной кассовой техники.

Напомним, что это не первый раз, когда регулятор обращает внимание на незаконные финансовые операции на крупнейших российских рынках. Так, в прошлом году глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов подсчитал, что оборот рынков столицы составляет 600 миллиардов рублей в месяц, однако эти средства не зачисляются на счета в банки. По данным ЦБ, на эти деньги могла закупаться криптовалюта, которая затем переводилась в другие страны.