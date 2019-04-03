Чиновники осмотрели строящуюся станцию метро на Фрунзенском радиусе перед приездом врио губернатора Беглова

Вице-губернатор Эдуард Батанов и представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры, «Метростроя» и районной администрации 2 апреля спустились на станцию «Проспект Славы» и ознакомились с тем, как идут работы. Эту информацию «Фонтанке» 3 апреля подтвердили в аппарате вице-губернатора.

Осталась ли делегация довольна небольшой экскурсией по подземке – чиновники рассказывать отказались. По информации «Фонтанки», приезд десанта из Смольного связан с тем, что одну из строящихся станций Фрунзенского радиуса в конце следующей недели планирует посетить временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

В первый день апреля компания «Метрострой» сообщила о том, что возобновила работы по строительству трех станций метро, продолжающих фиолетовую ветку на юго-восток. Если последние планы чиновников станут реальностью, станции метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары» будут готовы принять первых пассажиров к 31 августа 2019 года.

Напомним, что в середине осени 2018-го стало известно, что компания срывает сроки строительства Фрунзенского радиуса, который должен был начать работу не позднее 20 декабря. Затем выяснилось, что серьезные отставания от графика есть и по оранжевой и коричневой линиям метро. Тогда же обострились и финансовые проблемы компании: практически 1 млрд рублей с «Метростроя» потребовала налоговая инспекция. В результате 21 января 2019 года Смольный разорвал 3 из 4 контрактов с компанией, но через 10 дней передумал. Еще через месяц «Метрострой» получил от городских властей дополнительное финансирование и время.





