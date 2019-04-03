Происшествия
«Известно всё по деталям». Спикер ЗакСа рассказал про взрыв в Можайке и заверил, что это не теракт
Все детали и подробности произошедшего накануне взрыва в Академии имени Можайского известны. Об этом журналистам 3 апреля заявил спикер парламента Вячеслав Макаров.
«В Можайке я был до утра. Это мой дом. Там было четверо пострадавших, правильно писали СМИ. Это не был террористический акт. Проведено комплексное исследование. Известно всё по деталям. Но я не хочу предварять и раскрывать тайну следствия», – отметил глава парламента.
Он добавил, что жертв на самом деле могло быть гораздо больше — такой силы было взрывное устройство.
«Надо сказать спасибо начальнику особого отдела Антону Поспелову и начальнику академии Максиму Пенькову — они не допустили жертв», – заключил Макаров.
Напомним, «Фонтанка» накануне опубликовала видео, на котором виден момент взрыва – окно учебного заведения выбило, оно улетело на другую сторону улицы.
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Справка:
Напомним, взрыв в Можайке прогремел около 13:30 2 апреля. Как писала «Фонтанка», обнаруженное в учебном корпусе на Ждановской улице взрывное устройство решили ликвидировать силами собственной группы разминирования академии. Когда опасную находку начали накрывать бронежилетами, она взорвалась. Пострадали четверо человек: трое офицеров-саперов и женщина-преподаватель. Среди госпитализированных — заместитель начальника кафедры тактики Николай Курдай и специалист по работе со взрывчаткой Рифат Закиров. В Минобороны рассказали, что одному из пострадавших провели операцию, состояние всех травмированных опасений у врачей не вызывает.
Военное следственное управление по Ракетным войскам стратегического назначения возбудило уголовное дело. Произошедшее квалифицировано как «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». При этом в СМИ сообщают, что до сих пор полностью не исключается и версия теракта.