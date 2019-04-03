«Известно всё по деталям». Спикер ЗакСа рассказал про взрыв в Можайке и заверил, что это не теракт

Все детали и подробности произошедшего накануне взрыва в Академии имени Можайского известны. Об этом журналистам 3 апреля заявил спикер парламента Вячеслав Макаров.

«В Можайке я был до утра. Это мой дом. Там было четверо пострадавших, правильно писали СМИ. Это не был террористический акт. Проведено комплексное исследование. Известно всё по деталям. Но я не хочу предварять и раскрывать тайну следствия», – отметил глава парламента.

Он добавил, что жертв на самом деле могло быть гораздо больше — такой силы было взрывное устройство.

«Надо сказать спасибо начальнику особого отдела Антону Поспелову и начальнику академии Максиму Пенькову — они не допустили жертв», – заключил Макаров.







Напомним, «Фонтанка» накануне опубликовала видео, на котором виден момент взрыва – окно учебного заведения выбило, оно улетело на другую сторону улицы.