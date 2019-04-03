Вдове погибшего при катастрофе на базе Хмеймим военного пришлось судиться, чтобы получить повышенную пенсию по потере кормильца

Вдова погибшего при крушении военно-транспортного самолёта АН-26 в аэропорту Хмеймим военнослужащего через суд добилась повышенной пенсии по потере кормильца. У воевавшего в Сирии Сергея Петина не было статуса ветерана боевых действий и удостоверения ветерана — удостоверение он не получил, так как не вернулся домой живым.

О завершении процесса 3 апреля сообщил Волгоградский областной суд. Муж Елены Петиной был в числе погибших в авиакатастрофе 7 марта 2018-го. Весь последующий год вдова пыталась доказать, что семья имеет право на социальные гарантии для членов семей погибших ветеранов боевых действий. Но комиссариат, ссылаясь на отсутствие у умершего удостоверения ветерана боевых действий, не сделал нужную отметку в документах. Добиваться повышенной пенсии по потере кормильца женщине порекомендовали в суде. Этой же позиции ответчики придерживались в суде: нет корочек — нет льгот.

Тем не менее в суде было доказано: Петин прослужил в Сирии 92 дня. За отличия, проявленные при проведении военной операции, был награжден медалью «Участник военной операции в Сирии» и орденом Мужества.

«Суд пришёл к выводу, что удостоверение не получено военнослужащим не в связи с отказом комиссии в признании его ветераном, а по объективным, не зависящим от сторон обстоятельствам – в связи с тем, что он не вернулся живым к месту дислокации своей в/части в Волгограде», – отметили представители третьей ветви власти.







В итоге жительница Волгограда добилась для себя и детей права на социальные гарантии. Правда, пришлось пройти апелляцию: государевы служащие не хотели сдаваться. Но областной суд региона все же встал на сторону женщины.

В феврале «Фонтанка» рассказывала о том, что вдова другого погибшего в той катастрофе, Андрея Пыленка, также судилась с Министерством обороны за выплаты по потере кормильца. За 5000 рублей женщина, оставшаяся с двумя детьми, боролась почти год.

В марте 2018 года транспортный самолет Минобороны Ан-26 рухнул при заходе на посадку, не долетев 500 метров до взлетной полосы аэродрома Хмеймим. Экипаж состоял из летчиков 33-го отдельного транспортного авиаполка, который базируется на аэродроме в Левашово. Погибли более 30 человек.