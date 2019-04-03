В Кремле не верят, что россияне не могут купить себе обувь. У Росстата потребовали разъяснений

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог прокомментировать свежие данные Федеральной службы государственной статистики, согласно которым у 35,4% российских домохозяйств возникают трудности при приобретении каждому члену семьи двух пар обуви на разные сезоны.

«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры», – цитирует 3 апреля заявление Пескова РИА Новости.

По его словам, Кремль был бы признателен Росстату за разъяснение данных исследования. Напомним, что, согласно опросу статистической службы, у 79,5% российских семей возникают трудности при покупке самого необходимого.





