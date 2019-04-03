ГК «КВС» участник «Недели новосела»

ГК «КВС»

Сбербанк, давний партнер группы компаний «КВС», проводит акцию для тех, кто собирается в ближайшем будущем переехать в новое жильё. Для удобства клиентов банк собирает на одной площадке экспертов по кредитованию и недвижимости.

6 апреля в центре ипотечного кредитования Сбербанка по адресу: пр. Энгельса, д. 124 с 11-00 до 17-00, вас будет консультировать специалист ГК «КВС». Мы расскажем о действующих предложениях компании и поможем подобрать квартиру. Здесь же можно будет забронировать понравившийся вариант и, при необходимости, обсудить возможности ипотечного кредитования.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"