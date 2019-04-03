Времени на «сбор подснежников» остаётся всё меньше. ЗакС решает, как штрафовать хозяев забытых автомобилей

Законодательное собрание Санкт-Петербурга ужесточает наказание для владельцев брошенных разукомплектованных автомобилей – так называемых «подснежников». 3 апреля депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 30 городского закона об административных правонарушениях».

Срок, предоставляемый автовладельцу на эвакуацию машины, в соответствии с проектом, сокращается до семи суток со дня получения извещения. Но только на период с 16 октября по 15 апреля – то есть тогда, когда может пойти снег. В тёплое время собственника, не убирающего транспорт, можно привлечь к административной ответственности только через 15 дней. Причина проста – в условиях обильных снегопадов, по словам автора законопроекта, убирать брошенный транспорт нужно гораздо быстрее.

Разукомплектованным считается автомобиль, у которого отсутствуют одна или несколько деталей (фары, колеса, двери, капот, крышка топливного бака и т. д.) или побывавший в огне.

Несвоевременный вывоз брошенной машины на спецплощадку, по действующему законодательству, наказывается предупреждением или штрафом в 3-5 тысяч рублей для граждан, 30-50 тысяч рублей для должностных лиц и 150-300 тысяч рублей – для юридических лиц.





