«Крайняя степень отчаяния». Петербурженка с тремя детьми перекрыла въезд к складам «Полушки», чтобы вытрясти с ретейлера долги

Легковые автомобили заблокировали выезд со складов магазинов «Полушка» в Красногвардейском районе Петербурга утром 3 апреля. Об этом «Фонтанке» рассказал очевидец Александр.

По его словам, две машины припарковались на въездах на складскую территорию на Магнитогорской улице, 17, около десяти утра. Затем один из автомобилей уехал. На месте осталась инициатор акции – хозяйка компании-поставщика фруктов и овощей «Фрешоптторг» Ксения. На «подмогу» она взяла с собой троих детей.

Фото: читатель "Фонтанки" Андрей

Предпринимательница объяснила «Фонтанке», что ретейлер не расплатился с ней за декабрьскую поставку в магазины «Полушка». Сумма долга достигла миллиона рублей. Женщина не может расплатиться со своими клиентами, из-за чего её дом стали навещать непрошеные гости.







«Это крайняя степень отчаяния», — отметила Ксения.

Фото: читатель "Фонтанки" Андрей

Сейчас на место прибыл участковый, который ведёт переговоры с конфликтующими сторонами.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти подтвердили выезд на место своих сотрудников.

«Два арендатора на автомобилях «Киа Рио» и «Мерседес» перекрыли два выезда во двор на территорию ОАО «Магистраль», — отметили в ведомстве.