Макгрегор обозвал жену Хабиба полотенцем. А потом испугался полутора миллиардов мусульман и удалил сообщение

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор в своем твиттере продолжил нападки на российского бойца Хабиба Нурмагомедова. На этот раз ирландский спортсмен опубликовал пост о жене своего бывшего соперника.

«Твоя жена — полотенце, приятель», — написал Макгрегор и приложил фотографию со свадьбы Хабиба, на которой лицо жены скрывал хиджаб. Твит быстро набрал десять тысяч «лайков» и три тысячи ретвитов.

Conor McGregor follows up massive photo dump by calling Khabib Nurmagomedov's wife a towel https://t.co/q5hmrC1jaR pic.twitter.com/4sY6GWjhnT