Макгрегор обозвал жену Хабиба полотенцем. А потом испугался полутора миллиардов мусульман и удалил сообщение

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор в своем твиттере продолжил нападки на российского бойца Хабиба Нурмагомедова. На этот раз ирландский спортсмен опубликовал пост о жене своего бывшего соперника.

«Твоя жена — полотенце, приятель», — написал Макгрегор и приложил фотографию со свадьбы Хабиба, на которой лицо жены скрывал хиджаб. Твит быстро набрал десять тысяч «лайков» и три тысячи ретвитов.

Conor McGregor follows up massive photo dump by calling Khabib Nurmagomedov's wife a towel https://t.co/q5hmrC1jaR pic.twitter.com/4sY6GWjhnT — Barstool Sports (@barstoolsports) 3 апреля 2019 г.







Реакции со стороны самого Хабиба пока не последовало. Зато отреагировал менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

«Парень оскорбляет чужую жену, набрасывая дерьма и насмехаясь над ее религией и верой. Он не понимает, что только что оскорбил полтора миллиарда мусульман. Религия и семья – это табу. Тебе ... (конец). Посмотрим, что будут говорить медиа сейчас. Он насильник и трус», – написал менеджер Хабиба.

Отметим, что вскоре после этого скандальный твит Макгрегора был удален.

Напомним, в 2018 году Нурмагомедов и Макгрегор встречались на ринге. Тогда Нурмагомедов победил с помощью удушающего приёма, а после окончания боя в зале началась потасовка. Нурмагомедов напал на одного из тренеров соперника, а члены команды Хабиба атаковали Макгрегора. После инцидента Хабиб сообщил, что такую реакцию вызвали оскорбительные слова Макгрегора перед боем.

Напомним, именно Нурмагомедов стал пока последним соперником Макгрегора. 6 октября 2018 года Хабиб победил Конора удушающим приемом. Затем российский боец выпрыгнул за пределы октагона и инициировал массовую драку в зрительном зале со сторонниками Макгрегора.

С тех пор постоянно ходили разговоры о бое-реванше между ними. 26 марта Макгрегор написал, что завершает карьеру.

Однако в последнее время Макгрегор активизировался в твиттере. На днях он обозвал Нурмагомедова крысой. В ответ на это Хабиб написал: «Конор, деньги приходят и уходят. А честь, которую ты потерял в тот вечер, уже никогда не вернуть».