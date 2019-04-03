Почти все готово: на фасадах Like начался монтаж вывесок

ПСК

Фасады апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6а приобретают законченный вид. На фризе уже появились вывески спортивного клуба и ресторана, как отражение стадии высокой готовности внутренних работ.

Внутренние работы от фасадных не отстают – в лобби уже установлен объемный логотип Like с подсветкой, а также смонтированы и подключены все интерьерные вывески. Отделка внутри комплекса выполнена на 90%, а общий темп работ на данный момент опережает график.

Вместе с финальным этапом отделочных работ идет благоустройство территории. Строители укладывают пешеходные дорожки и асфальт со стороны улицы Карбышева. А установление плюсовой температуры дало старт работам по благоустройству придомового сквера со стороны угла Новороссийской и Политехнической улиц. Здесь уже установлено наружное освещение.

Комплекс будет сдан в III квартале 2019 года. Выбрать апартаменты можно у менеджера по телефону (812) 747-86-73 или на сайте Like.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents