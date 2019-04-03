«Вокруг Бортко объединяется серьезная команда». КПРФ сообщила о выдвижении режиссера в губернаторы Петербурга

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Владимир Бортко родился 7 мая 1946 года. Учился в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. С 1980 года - режиссёр-постановщик на киностудии «Ленфильм». Под его руководством были сняты фильмы «Собачье сердце», «Блондинка за углом», «Афганский излом». В 2000-е годы снял несколько телесериалов («Идиот», «Мастер и Маргарита» и один из самых популярных на российском телевидении - «Бандитский Петербург»).

В 2013-м по заказу телеканала «Россия» написал сценарий к фильму «Сталин», где собирался рассказать «правду о самой оболганной исторической личности в прошлом веке». В разговоре с журналистами он утверждал, что убежден, что Сталина убили, а в репрессиях и расстрелах не в меньшей степени виноват Никита Хрущев - Сталина нельзя «винить огульно». Фильм по сценарию Бортко так и не стали снимать.

В 2014 году снял фильм «Душа шпиона» про российского шпиона в Англии, пытающегося проникнуть в американскую разведку. Фильм стал главным кассовым провалом среди вышедших в тот год отечественных лент, проспонсированных Министерством культуры России: при бюджете в 640 миллионов рублей картина собрала лишь 1,2 миллиона.

В конце 2017 года заявлял о намерении снять фильм о Донбассе и ополченцах («Это передовой рубеж нашей с вами обороны»), по словам Бортко, проект четырежды запрещали и приостанавливали финансирование.

Политическая деятельность Бортко началась в 2007 году, когда он вступил в КПРФ. В 2011 году режиссер стал депутатом Государственной думы от Санкт-Петербурга. В числе других парламентариев выступал в 2013 году инициатором «антипиратского закона», определяющего порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, использующим незаконный контент, и правовые основания для их закрытия.

На выборах 2016 года избрался в Государственную думу от 216 округа. Его выборная кампания запомнилась чуть ли не единственной встречей с избирателями, на которой Бортко раздавал свою газету. В итоге набрал 34167 голосов (23,88 %).

В ноябре 2017 года Бортко внес в Государственную думу законопроект о Конституционном Собрании Российской Федерации, органе, имеющем право менять Конституцию, однако предложение отклонили по формальным основаниям. Повторно документ был внесен им в феврале 2019 года, на документ был дан отрицательный отзыв правительства.