Налетчиков на больницу в Сестрорецке внутри ждала маскировочная одежда. Вывести на «серую» кассу начальства могла сотрудница

Следственный комитет опубликовал видеозапись с предполагаемыми исполнителями разбойного нападения на 40-ю больницу в Сестрорецке. Преступники пришли в гражданской одежде, а покинули территорию в костюмах санитаров. У них могла быть сообщница.

Как следует из опубликованного 3 апреля видео, два человека пришли в больницу под видом посетителей с натянутыми медицинскими масками. СКР уверен, что за ними скрывались братья Алексей и Валерий Симбиревы, ранее судимые за бандитизм. Судя по кадрам записи, больницу они покидали переодетыми в синие костюмы медработников. Вероятно, одежду подозреваемые взяли на территории медицинского учреждения.

По данным «Фонтанки», в больнице работает хорошая знакомая предполагаемого организатора нападения — 45-летнего Сергея Грудецкого. Он доподлинно знал о сейфе в кабинете начальника отдела эксплуатации медтехники и инженерных технологий Валерия Лаптева. Этот сотрудник курирует госзакупки больницы № 40.







Преступники достали из сейфа Лаптева 250 тысяч рублей и 2500 евро. По предварительным данным, это не его персональные сбережения, а неучтенная наличность, о существовании которой знало руководство больницы. Главврач Сергей Щербак, Лаптев и замдиректора медицинского информационного центра были избиты при разбое, в том числе костылями, которые подозреваемые принесли с собой.

Нападение на больницу совершено 29 марта. Лаптев заявил полицейским, что в сейфе хранились его личные сбережения в сумме 200 тысяч рублей, впоследствии его информация была признана не совсем корректной. После налета в 40-ю больницу приехали прокурор Петербурга, глава района и полицейское начальство.