Прокуратура ФРГ: Авиакатастрофа самолета совладелицы S7 Филевой произошла «без воздействия третьей стороны»

Немецкие прокуроры осмотрели место падения частного самолета Epic LT, разбившегося во время посадки в небольшом аэропорту города Эгельсбах вечером 31 марта, а также провели вскрытия. Следов воздействия третьей стороны найти не удалось. Следователи отмечают, что место является сложным для пилотов.

Эксперты Федерального бюро расследований авиационных происшествий Германии посчитали, что гибель пассажиров Epic LT произошла в результате крушения самолета. Об этом 3 апреля сообщает издание Wormser Zeitung.

Прокуратура провела вскрытия, которые не показали воздействия третьих лиц. Старший прокурор Роберт Хартманн заявил, что все три человека, находившиеся на борту, погибли от полученных травм при крушении. При этом он призвал дождаться результатов ДНК-экспертизы, которые будут доступны на следующей неделе. «Мы получили материалы сравнения ДНК от родственников предполагаемых жертв, которые в настоящее время исследуются в лаборатории», – заверил Хартманн.

По версии следствия, вечером 31 марта около Эгельсбаха была хорошая погода и удовлетворительные условия видимости, однако аэропорт небольшого города считается сложным для посадки. Он расположен рядом с оживленным аэрохабом Франкфурта-на-Майне, а сам Эгельсбах — это один из самых загруженных региональных аэропортов.





