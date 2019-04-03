18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +12
$ 65.16р
73.17р
15:08 03.04.2019
Расширенный поиск

Происшествия
03.04.2019 12:18
Печать

Прокуратура ФРГ: Авиакатастрофа самолета совладелицы S7 Филевой произошла «без воздействия третьей стороны»

Немецкие прокуроры осмотрели место падения частного самолета Epic LT, разбившегося во время посадки в небольшом аэропорту города Эгельсбах вечером 31 марта, а также провели вскрытия. Следов воздействия третьей стороны найти не удалось.  Следователи отмечают, что место является сложным для пилотов. 

Эксперты Федерального бюро расследований авиационных происшествий Германии посчитали, что гибель пассажиров Epic LT произошла в результате крушения самолета. Об этом 3 апреля сообщает издание Wormser Zeitung. 

Прокуратура провела вскрытия, которые не показали воздействия третьих лиц. Старший прокурор Роберт Хартманн заявил, что все три человека, находившиеся на борту, погибли от полученных травм при крушении. При этом он призвал дождаться результатов ДНК-экспертизы, которые будут доступны на следующей неделе. «Мы получили материалы сравнения ДНК от родственников предполагаемых жертв, которые в настоящее время исследуются в лаборатории», – заверил Хартманн.

По версии следствия, вечером 31 марта около Эгельсбаха была хорошая погода и удовлетворительные условия видимости, однако аэропорт небольшого города считается сложным для посадки. Он расположен рядом с оживленным аэрохабом  Франкфурта-на-Майне, а сам Эгельсбах — это один из самых загруженных региональных аэропортов.



Справка:

Вечером 31 марта 2019 года во время захода на посадку в небольшом аэропорту города Эгельсбах, Германия, потерпел крушение частный самолет Epic LT. На его борту находился один пилот и два пассажира. Среди пассажиров была совладелица авиакомпании S7 Airlines Наталья Филева. По информации СМИ, она направлялась в Германию на лечение.

«Интерфакс» назвал фамилию погибшего пилота. Самолетом управлял Андрей Дикун, ведущий пилот-инструктор по авиации общего назначения авиакомпании «Глобус», которая входит в структуру S7. В приказе Росавиации о присвоении ему статуса пилота-инструктора для авиации общего назначения указано, что у него были допуски на Boeing 737 и Epic LT.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
03.04.2019 12:41

ГК «КВС» участник «Недели новосела»

Сбербанк, давний партнер группы компаний «КВС», проводит акцию для тех, кто собирается в ближайшем будущем переехать в новое жильё. Для удобства клиентов банк собирает на одной площадке экспертов по кредитованию и недвижимости.
ПСК
03.04.2019 12:04

Почти все готово: на фасадах Like начался монтаж вывесок

Фасады апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6а приобретают законченный вид. На фризе уже появились вывески спортивного клуба и ресторана, как отражение стадии высокой готовности внутренних работ.
ГК «КВС»
03.04.2019 09:48

Скидка 70 000 рублей на квартиру от «КВС»

29 марта стартовало интересное предложение в онлайн магазине «КВС». Теперь при покупке квартиры в новостройке через интернет-магазин компании, вы экономите до 70 000 рублей*. Скидка появится автоматически после того, как вы добавите выбранную квартиру в «корзину».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
02.04.2019 18:15

«Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Приморском районе

Теперь выбрать и забронировать квартиру можно на территории ЖК «ArtLine в Приморском» – в 5 минутах ходьбы от станции метро «Старая Деревня».
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.04.2019 18:00

ЖК «Образцовые кварталы»: приятно познакомиться

На минувших выходных прошла очередная выставка «Ярмарка недвижимости». За 3 дня работы в ней приняли участие 300 компаний-профессионалов и почти 30000 гостей.
ГК «Эталон»
02.04.2019 17:49

Группа «Эталон» приняла участие в деловой программе «Ярмарки недвижимости»

В последние мартовские выходные в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла весенняя «Ярмарка недвижимости», где в рамках деловой программы выступили эксперты Группы «Эталон».
ГК «Полис Групп»
02.04.2019 17:42

ЖК «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» готов на 65%

Готовность жилого комплекса «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» возводит рядом с парком Оккервиль в Кудрово, достигла 65%. Завершить строительство проекта планируется во втором квартале 2020 года.
«Аквилон Инвест»
02.04.2019 16:32

«Аквилон Инвест» расширил стандарт внутренней инфраструктуры новостроек

Ряд помещений на первом этаже жилых проектов девелопер выделяет под общедомовые пространства: детские клубы и спортивные студии.
Setl City
02.04.2019 12:44

Setl Group планирует возвести еще 3 школы и 8 детских садов в ЖК «Солнечный город»

Всего на территории жилого комплекса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга будут работать 4 школы и 11 детских садов. Два садика и школа, построенные на средства Setl Group, уже приняли ребят. Еще один детсад активно возводится девелопером, он будет сдан в 2019 году.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
02.04.2019 11:56

«Уральские авиалинии» представили новинки полетной программы на сезон лето 2019

Летнее расписание охватывает период с 31 марта вплоть до 27 октября 2019 года: самое время подумать о планах на лето, весенних путешествиях и об отдыхе в бархатный сезон.
ГК «Эталон»
02.04.2019 10:33

Группа «Эталон» начинает заселение «Дома на Обручевых»

Началось заселение жилого комплекса «Дом на Обручевых», расположенного по адресу: улица Обручевых, дом 5, стр. 1, который был сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года.
БФА-Девелопмент
02.04.2019 10:22

Строить лучше помогут IT-технологии

Компания «БФА-Девелопмент» на проекте «Огни залива» тестирует систему контроля качества строительства собственной разработки. Система позволяет снизить рутинную нагрузку на инженерный персонал и повысить качество строительства, что в свою очередь снизит затраты на гарантийный ремонт.