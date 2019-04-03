Первоапрельская подстава. 81-летний петербуржец отдал 295 тысяч – за одно «сломанное зеркало»

Пожилой петербуржец стал жертвой автоподставщиков во Фрунзенском районе города 1 апреля. Добычей мошенников стали почти триста тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», днем 2 апреля с заявлением в полицию обратился 81-летний житель Петербурга. Пенсионер рассказал, что накануне около 11 часов утра поехал на своем ВАЗ-2107 в МФЦ на Дунайском проспекте, 49/126. Свернув с Бухарестской улицы на Дунайский, мужчина перестроился в правый ряд и заехал в «карман» к дому 49. В этот момент он услышал какой-то удар. Осмотрелся по сторонам, но никакого автомобиля или человека не увидел и поехал дальше.

Припарковавшись напротив МФЦ, пенсионер вышел из машины, а когда стал ее закрывать, к нему приблизился неизвестный мужчина лет 30-35, русый, в темно-серой куртке. Он сказал, что при повороте в «карман» «Жигули» задели его машину, и подвел пожилого петербуржца к припаркованному черному «Мерседесу».

Водитель иномарки заявил, что пенсионер при повороте в «карман» сломал на его машине левое зеркало. Затем он кому-то позвонил и передал заявителю трубку. По телефону тому сказали, что при отсутствии ОСАГО ущерб придется выплачивать через суд, но тогда его также лишат прав за езду без полиса и за ДТП. Пенсионер испугался и предложил оплатить стоимость зеркала на месте.







Тогда мужчина по телефону перечислил поврежденные детали зеркала и заявил, что ремонт обойдется в 295 тысяч рублей, и это еще не окончательная сумма. Пенсионер сразу согласился отдать деньги, после чего к машине подошел еще один мужчина, тоже лет 35, ростом под 175 см и русый, одет он был в темно-коричневую куртку с капюшоном. Ему, по словам водителя «Мерседеса», заявитель должен был передать деньги.

Вместе с этим третьим неизвестным пенсионер сел в «Жигули» и поехал в банк на Будапештской, 92. Там он снял со сберкнижки 295 тысяч рублей и отдал их мужчине, который остался ждать в машине. После этого тот ушел, а пенсионер вернулся домой осмысливать произошедшее. Только на следующий день он обратился в полицию.