По следам Илона Маска. Toyota открыла 24 000 своих патентов

Toyota 3 апреля объявила, что делает бесплатными 24 тысячи патентов, которые касаются технологий, связанных с электромобилями и гибридами. Более того, компания обязуется осуществлять техническую поддержку тех, кто этими патентами воспользуется.

«Учитывая количество времени, денег и ресурсов, необходимых для развития экологичного транспорта, в целях борьбы с растущими выбросами и для наилучшего использования уже доступных в настоящее время технологий», – так объяснила свой поступок Toyota Motor Corporation в пресс-релизе, распространенном 3 апреля.

Компания Toyota одной из первых начала развитие «электрических» технологий в автомобилестроении. Именно Toyota Prius, выпускающаяся с 1997 года, была первым массовым гибридным автомобилем. В настоящее время «Приус» продается более чем в 90 странах и выпущен тиражом более 4 миллионов экземпляров. Несмотря на то, что сейчас на рынке продается множество различных гибридов, он сохраняет свои ведущие позиции.







Основная часть патентов, открытых сегодня «Тойотой», как раз касаются гибридных технологий, электромоторов, контрольных систем и блоков управления питанием. По большей части эти технологии могут применяться не только в «чистых» гибридах, но и в других типах электрифицированных транспортных средств, в том числе подключаемых гибридных электромобилях (PHEV) и электромобилях на топливных элементах (FCEV).

Кроме гибридов, Toyota в течение длительного периода разрабатывала системы на водородных топливных элементах, которые считала даже более перспективными, чем аккумуляторные электромобили. Компания владеет примерно 8000 патентов, касающихся технологий топливных элементов, они также стали доступны всем желающим.

Более того, Toyota обещает осуществлять техническую поддержку и предоставлять консультации всем компаниям, которые станут использовать её технологии. Эта поддержка будет платной, но именно так Toyota видит для себя «возможность поощрять разработку и внедрение на рынке электрифицированных транспортных средств по всему миру» – бесплатные патенты и платный сервис поддержки. Возможно, это новая модель бизнеса для крупнейшего в мире автопроизводителя и один из путей диверсификации.

Нельзя не отметить, что данный шаг такого гиганта, как Toyota Motor Corporation, соответствует тенденции, заложенной Илоном Маском, первым сделавшим патенты доступными – речь идет о патентах Tesla. Аналогичное решение недавно приняла шведская Volvo, открыв доступ к своим многолетним исследованиям в области автомобильной безопасности.

Похоже, бизнес постепенно приходит к выводу, что архаичное патентное и авторское законодательство не только и не столько охраняет интеллектуальную собственность, сколько тормозит прогресс в области современных технологий, одновременно поощряя так называемых патентных троллей, которые занимаются скупкой и перепродажей патентов.