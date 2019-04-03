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Общество
03.04.2019 11:46
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58 500 рублей. Россияне назвали, сколько нужно семье для «сведения концов с концами»

Минимальный бюджет семьи должен составлять чуть менее 60 тысяч рублей, считают граждане России. При этом большинство испытывает трудности с приобретением даже самого необходимого. Такие данные приводятся в последнем исследовании Федеральной службы государственной статистики.

Молодым семьям с детьми и бездетным для жизни требуется 68-69 тысяч рублей, если одного родителя нет, то 62,5 тысячи рублей, а пенсионерам – 38,3 тысячи рублей. Для покупки необходимого минимума средней российской семье требуется 58,5 тысячи рублей. Об этом 3 апреля сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата. 

При этом 79,5% семей рассказали о трудностях с покупкой самого необходимого. Что такое «самое необходимое», опрошенным предлагалось выбрать самим. Более половины (53%) респондентов признались в том, что им сложно покрыть неожиданные траты, будь то срочный ремонт или медицинские услуги. Около 10% не могут позволить покупку жизненно необходимых лекарств. Почти 10% заявили, что хотя бы раз в два дня не могут внести в свой рацион мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую еду, а чуть более 20% не имеют возможности покупать фрукты в любое время года. У 35,4% российских домохозяйств возникают трудности при приобретении каждому члену семьи двух пар обуви на разные сезоны, а среди многодетных семей этот процент еще выше – 40%. Помимо этого, почти половина российских семей не может хотя бы раз в год провести неделю отпуска вне дома. 

При этом исследователи отмечают, что ситуация в стране постепенно улучшается. Так, 2 года назад 84,6% российских семей признались, что испытывают трудности с покупкой самого необходимого. 



Исследование Росстата проходило в прошлом году в период с 15 по 29 сентября. В нем приняли участие 60 тысяч домохозяйств во всех регионах страны. 

Напомним, что, по данным Федеральной службы государственной статистики, почти 13% населения России (или 18,9 миллиона человек) находятся за чертой бедности. Их доход не достигает даже прожиточного минимума, который в конце 2018 года был зафиксирован на уровне 10 213 рублей. Президент Владимир Путин в своем майском указе поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году.

 

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