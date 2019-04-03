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Город
03.04.2019 11:31
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На Московском шоссе на день закроют полосу. На севере КАД пробки 10 и 15 километров

На трассе М-10 «Россия» (Московское шоссе) в Тосненском районе Ленинградской области на один день, 4 апреля, будет введено ограничение движения в направлении Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 665-м километре дороги, в районе посёлка Красный Бор, в четверг с 10 до 20 часов будет поочерёдно перекрываться одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. Всего там четыре полосы. Движение в направлении Москвы будет осуществляться в штатном режиме – по двум полосам.

Причина – дорожные работы. В рамках государственного контракта по капремонту водопропускной трубы подрядная организация ООО «Феникс» на этом участке будет приводить в нормативное состояние асфальтобетонное покрытие.


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В Петербурге и Ленинградской области, напомним, открылся сезон дорожных работ. На региональных трассах начали обновлять верхний слой асфальта. В Петербурге к масштабным ремонтам пока только готовятся: Дирекция транспортного строительства ищет подрядчиков для 109 улиц. «Фонтанка» в это время составляет карту «убитых дорог Петербурга» (адреса и фотографии присылайте на почту avto@fontanka.ru с пометкой «Для карты убитых дорог»).  

На севере КАД 1 апреля началась реконструкция, а вместе с ней и дикие пробки. Полностью закрыт участок внутреннего кольца с 16-го по 25-й километр, и транспорт перепускают на внешнее, где открыто по одной полосе в каждом направлении.

Пробки на севере КАД стали лидерами в сегодняшнем топ-5 «Яндекс.Пробок»:

  • 9:59, внутренняя сторона КАД, 15,2 км, от Комендантского проспекта до проспекта Культуры. Пробка продержалась 1 час.
  • 9:47, внешняя сторона КАД, 10,4 км, от проспекта Культуры до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 50 минут.
  • 8:38, внешняя сторона КАД, 5,5 км, от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе. Пробка продержалась 1 час 10 минут.
  • 9:07, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 10 минут.
  • 9:13, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, Ново-Рыбинская улица, Черниговская улица, 4.6 км, от Бассейной улицы до Рыбинской улицы. Пробка продержалась 1 час 50 минут.


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В целом максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню. Наиболее загруженными магистралями стали проспект Энгельса – Большой Сампсониевский в центр (7 баллов), Московское шоссе в центр (7 баллов), Гражданский проспект в центр (7 баллов).

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