После крушений Boeing 737 MAX Росавиация ужесточила требования к подержанным самолетам. Авиаперевозчики недовольны

После катастроф Boeing 737 MAX Росавиация ужесточила требования к подержанным самолетам. Ограничения коснулись как минимум трех бортов двух отечественных авиаперевозчиков. Игроки рынка считают претензии регуляторов преувеличенными и просят заступничества у Минтранса.

О последствиях двух катастроф с Boeing 737 MAX для российского авиационного рынка 3 апреля пишет «Коммерсантъ». По информации газеты, в марте Росавиация не допустила до полетов минимум три машины компаний Azur Air (Boeing 777) и Nordwind (Boeing 777 и Airbus A330), объяснив это сомнениями в безопасности полетов. Речь идет о машинах, зарегистрированных на Бермудах.

«Причиной послужили несоответствия конструкции судна типовой конструкции, сертифицированной в РФ, связанные с изменением компоновки салона для увеличения вместимости в ущерб комфортабельности перевозок», – объяснили в надзорном органе претензии к борту Azur Air.

Также в Росавиации заявили о несоответствии аварийно-спасательного оборудования стандартам безопасности производителя.







Против действий федеральных чиновников выступили Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Участники рынка назвали действия регулятора нарушением международных соглашений РФ, заключенных на основании ст. 83 bis Чикагской конвенции: по ним за поддержание летной годности отвечают власти страны регистрации, в данном случае — Бермудских островов.

Глава АЭВТ Владимир Тасун уже обратился с письмом к министру транспорта Евгению Дитриху. Он просит главу ведомства проконтролировать соблюдение Росавиацией «норм воздушного законодательства». По словам Тасуна, регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов.

По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, Росавиация пытается стимулировать авиакомпании регистрировать суда в российском реестре. Регулятор уверяет, что это не так, напоминая, что 95% самолетов в РФ зарегистрированы в Великобритании (Бермуды) и Ирландии, «которые являются членами НАТО».