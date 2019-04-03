Петербургские депутаты разрешат жарить шашлыки в городе на специальных площадках

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении 3 апреля утвердило законопроект о новом элементе благоустройства – площадках, где можно жарить шашлыки. Документ парламентарии поддержали единогласно.

Согласно тексту законопроекта, предлагается ввести понятие «площадки для отдыха», а в Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга прописать использование этих площадок для установки мангалов, барбекю и иных бытовых неэлектрических приборов.

«Каждая площадка должна быть удобной в использовании и одобрена жителями окрестных домов. На мой взгляд, для шашлыков подойдут не внутриквартальные территории, а парки с густой растительностью, такие как Александрино, Южно-Приморский, Сосновка», – заявил автор проекта Денис Четырбок.

В ходе обсуждения документа эсер Алексей Ковалев заметил, что в нем необходимо прописать запрет на установку мангалов в жилых дворах, в том числе в дворах-колодцах.

Добавим, что в настоящее время жарить шашлыки и разводить огонь в скверах Петербурга нельзя: это прямо запрещено городскими правилами охраны и использования зелёных насаждений. За нарушение нормы грозит штраф – от трёх до пяти тысяч рублей.





