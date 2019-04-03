В Ингушетии задержаны все известные организаторы протестов. В их домах идут обыски. Представители Евкурова ситуацию не комментируют

В Республике Ингушетии с 6 утра 3 апреля по адресам всех известных оппозиционеров и организаторов протестных митингов идут обыски. Сами активисты задержаны. Об этом «Фонтанке» сообщила журналист издания «ФортангаORG» Изабелла Евлоева.

«На данный момент задержаны все активисты, невозможно ни с кем связаться. Снова отключен мобильный Интернет в республике. Задержаны: Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Багаудин Хаутиев, Ахмед Погоров, Зарифа Саутиева, Барах Чемурзиев. Все были на митинге на прошлой неделе. Все имеют отношение к его организации. У каждого дома изъята вся оргтехника, даже телефоны родственников. В доме Бараха Чемурзиева даже забрали телефон его сына, инвалида первой группы, по которому он дистанционно учится. Обыски проводят прикомандированные силовики. Не местные. Улицы около домов активистов оцеплены грузовиками. Обыски проходят также у Малсага Ужахова, председателя Совета тейпов ингушского народа и его коллеги Ахмед-Башир Аушева. Они тоже были соорганизаторами митинга вместе с Ингушским комитетом национального единства (ИКНЕ). В офисе Совета тейпов сейчас большое скопление сотрудников из Центра «Э», – рассказала Евлоева.

По данным «ФортангаORG», после событий минувшей недели в регион стянуты силовики из других регионов. «В Магасе есть место, где они живут прямо на улицах в палатках. В казармах потеснили местных военнослужащих. Приехали 750 силовиков из Москвы. СОБР, ОМОН, спецназ, вооружённый специальными щитами, которые могут бить током, – уточнила Изабелла Евлоева. – В Назрани оцеплен район улицы Московской. Там находится суд. Есть информация, что именно там сегодня будут судить задержанных. На месте около десяти военных УРАЛов. Много судебных приставов. Не наши, прикомандированные. На дорогах в республике много сотрудников ДПС из других регионов».







26 марта в Магасе прошёл согласованный властями митинг. Его участники требовали отставки действующего главы Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова. Поводом стал новый республиканский закон о референдуме. За неделю до митинга глава Ингушетии отозвал из местного парламента документ, вызвавший недовольство населения, и пообещал учесть мнение его противников.

Однако после митинга в минувший вторник собравшиеся отказались покидать улицы, и перекрыли федеральную трассу. После этого начались столкновения с силовиками.

29 марта глава Ингушетии Евкуров потребовал от секретаря Совета безопасности Ахмеда Дзейтова наказать участников акции протеста.

«Я начальнику ГИБДД поставил задачу. Все машины, которые в ночь после этого (согласованного митинга 26 марта. – Прим. ред.) катались, самым жёстким образом их надо наказать. Но особенно организаторов митинга. Я буду добиваться уголовного преследования всех организаторов митинга. Их надо просто взять и сажать в тюрьмы. Разберитесь с этим. Очень жёстко проработайте. Каждого держать на контроле. Мы должны утром и вечером заслушивать, что по ним делают органы правопорядка. Добиваться того, чтобы как минимум административная ответственность была, а как максимум уголовные дела были возбуждены против организаторов. Да, и по молодёжи. Тем, кто сопротивлялся. Чтобы другим неповадно было», – сказал глава Ингушетии.

Региональные управления МВД и Следственного комитета на данный момент не прокомментировали ситуацию с задержаниями активистов, а также основания для этих действий.

Пресс-секретарь Юнуса-Бека Евкурова переадресовала за комментариями к советнику главы Ингушетии Борису Краснову.

«Обращайтесь только в соответствующие структуры, мы не уполномочены комментировать их (сотрудников правоохранительных органов. – Прим. ред.) действия. У нас нет информации», – сообщил «Фонтанке» советник главы Ингушетии.

Накануне Магасский районный суд привлек к административной ответственности семерых жителей Ингушетии. Пять участников несанкционированных акций получили 10 суток ареста каждый, двое приговорены к штрафам в 10 000 и 20 000 рублей соответственно.