Исполнителями нападения на больницу в Сестрорецке назвали братьев Симбиревых. Одного задержали в Тамбове, второго — в Нижнем Новгороде

По подозрению в нападении на врачей в Сестрорецке задержаны трое: организатор и двое исполнителей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета 3 апреля.

По данным ведомства, автором криминальной задумки является ранее осуждавшийся за разбой 45-летний Сергей Грудецкий, его отыскали в Петербурге. Исполнителями выступили осуждавшиеся за бандитизм 42-летний Валерий Симбирев, задержанный в Тамбовской области, и 32-летний Алексей Симбирев, скрывавшийся в Нижегородской области.

По версии следствия, 29 марта Грудецкий на автомобиле доставил к городской больнице №40 братьев Симбиревых, одетых в медицинские халаты, колпаки и маски. Под видом медиков те зашли в учреждение.

«Затем в служебном кабинете, угрожая ножом, они жестоко избили кулаками, костылем и деревянной ножкой от кресла начальника отдела и главврача больницы, а также заместителя директора медицинского информационного центра, связав их руки пластиковыми строительными хомутами», – отметили в ведомстве.







Похитив из сейфа принадлежащие начальнику отдела 250 тысяч рублей, а также 2 500 евро, соучастники скрылись с места происшествия.

Напомним, в сестрорецкую больницу на улице Борисова налетчики пришли около одиннадцати утра 29 марта. Двое в медицинских масках и халатах проследовали сразу в кабинет начальника отдела эксплуатации медтехники и инженерных технологий Валерия Лаптева, где заставили открыть сейф. Главный врач больницы, Сергей Щербак, оказался на месте происшествия случайно: он шел в коридор через кабинет подчиненного. Ему тоже достался удар кулаком. Травмы получил и третий сотрудник медучреждения, когда точно он встал на пути налетчиков, неизвестно. Разбойники смогли беспрепятственно покинуть территорию больницы.