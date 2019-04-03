Бизнесу дали отсрочку. Госдума согласилась отложить вступление в силу закона о хостелах на 1 октября

Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации решила перенести срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах на 1 октября 2019 года, сообщает РИА Новости 3 апреля.

Закон о запрете гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов Госдума приняла в начале марта, но Совет Федерации его отклонил. По мнению верхней палаты парламента, 10 дней переходного периода недостаточно, а также отсутствуют компенсации выпадающих доходов регионов.

Подробнее о законе, который принимают уже не первый год, и о том, чем он может обернуться для петербургских бизнесменов, читайте в материале «Фонтанки».





