СМИ: В Венесуэле готовится арест лидера оппозиции Гуайдо

Национальная конституционная ассамблея латиноамериканской республики, контролируемая правящей Единой социалистической партией, одобрила дальнейшее судебное разбирательство в отношении Хуана Гуайдо. Это разрешение дает Верховному суду право арестовать оппозиционера.

«Это формально разрешает продолжение судебного процесса [над Гуайдо]», – цитирует 3 апреля Reuters заявление Диосдадо Кабельо, главы ассамблеи и лидера социалистов.

Генеральная прокуратура Венесуэлы еще в январе начала расследование якобы имевших место случаев насилия на антиправительственных митингах, организатором которых считается Гуайдо. Официально оппозиционеру не были предъявлены обвинения, однако Верховный суд запретил ему покидать страну. Запрет был открыто нарушен во время турне лидера оппозиции по латиноамериканским странам. При этом следственные действия в его отношении затруднены парламентским иммунитетом, поэтому суду нужно разрешение национальной конституционной ассамблеи для дальнейшего преследования.

На аресте Гуайдо, объявившего себя временным главой Венесуэлы, настаивает и действующий президент Николас Мадуро. По его словам, лидер оппозиции должен предстать перед судом, так как он «марионетка» в руках США.

В стане оппозиции уже посчитали решение законодательного органа «конституционным мошенничеством».





