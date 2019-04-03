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03.04.2019 10:41
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Теракт в метро Петербурга. Суд. День второй. Трансляция

Московский окружной военный суд рассматривает дело 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию со второго заседания.

  • Журналистов запустили в зал. Приставы вежливо предупредили, что адвокатам нужно ещё 5-10 минут на согласование позиции с подсудимыми.

  • Журналисты продолжают подтягиваться. Сейчас их около двадцати, собираются в коридоре. Пока коротают время за обсуждением вчерашнего заседания и гадают, сколько из 140 томов уголовного дела успели освоить адвокаты. В зал пока не приглашают.

    Фото: Татьяна Ципуштанова

  • Не все пережившие взрыв бомбы нашли в себе силы прийти на первое заседание суда, чтобы встретиться с обвиняемыми в теракте. Выжившие в теракте в петербургском метро рассказали «Фонтанке», как живут с этим два года

  • Здание Ленинградского окружного военного суда на второй день слушания. За десять минут до начала представители прессы его не осаждают. У входа и в коридоре суда свободно.

    Фото: Татьяна Ципуштанова

  • Петербург в день трагедии повел себя как герой. Вспомнить, что происходило в городе 3 апреля 2017 года, поможет лонгрид «Это ты Петербург».

  • В сегодняшнем заседании ожидаются допросы свидетелей обвинения.

  • Накануне, 2 апреля, представитель Гепрокуратуры описала организацию теракта. Метрополитен оценил ущерб от теракта в 108 млн рублей. Иск подсудимые не признали, потому что они категорически отрицают обвинение. Свое участие в деле считают подстроенным.

    Хронологию первого дня судебного заседания можно посмотреть здесь и здесь.

  • Процесс проходит в выездном режиме, в Ленинградском окружном военном суде на Кирочной улице в Петербурге. Кроме 11 обвиняемых, в деле будут участвовать 112 потерпевших - родственники погибших и получившие травмы при взрыве. Председательствует в коллегии судья Андрей Морозов.

  • Теракт на станции метро «Технологический институт» в Петербурге 3 апреля 2017 года унес жизни шестнадцати человек, в том числе предполагаемого смертника. 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов имел сторонников в двух столицах, считает Следственный комитет. На скамью подсудимых преимущественно попали земляки Джалилова. Они жили в съемных квартирах, подрабатывали в суши-ресторанах и, по мнению следствия, помогали в реализации теракта.

    После взрыва в метро Петербурга были задержаны Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Дилмурод Муидинов, Сайфула Хакимов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Аброр Азимов, Акрам Азимов, Мухамадюсуп Эрматов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов.

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