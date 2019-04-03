Теракт в метро Петербурга. Суд. День второй. Трансляция

Московский окружной военный суд рассматривает дело 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию со второго заседания.

03 апреля, 11:10 Журналистов запустили в зал. Приставы вежливо предупредили, что адвокатам нужно ещё 5-10 минут на согласование позиции с подсудимыми.

03 апреля, 11:01 Журналисты продолжают подтягиваться. Сейчас их около двадцати, собираются в коридоре. Пока коротают время за обсуждением вчерашнего заседания и гадают, сколько из 140 томов уголовного дела успели освоить адвокаты. В зал пока не приглашают. Фото: Татьяна Ципуштанова

03 апреля, 10:59 Не все пережившие взрыв бомбы нашли в себе силы прийти на первое заседание суда, чтобы встретиться с обвиняемыми в теракте. Выжившие в теракте в петербургском метро рассказали «Фонтанке», как живут с этим два года

03 апреля, 10:52 Здание Ленинградского окружного военного суда на второй день слушания. За десять минут до начала представители прессы его не осаждают. У входа и в коридоре суда свободно. Фото: Татьяна Ципуштанова

03 апреля, 10:49 Петербург в день трагедии повел себя как герой. Вспомнить, что происходило в городе 3 апреля 2017 года, поможет лонгрид «Это ты Петербург».

03 апреля, 10:48 В сегодняшнем заседании ожидаются допросы свидетелей обвинения.

03 апреля, 10:43 Накануне, 2 апреля, представитель Гепрокуратуры описала организацию теракта. Метрополитен оценил ущерб от теракта в 108 млн рублей. Иск подсудимые не признали, потому что они категорически отрицают обвинение. Свое участие в деле считают подстроенным. Хронологию первого дня судебного заседания можно посмотреть здесь и здесь.

03 апреля, 10:38 Процесс проходит в выездном режиме, в Ленинградском окружном военном суде на Кирочной улице в Петербурге. Кроме 11 обвиняемых, в деле будут участвовать 112 потерпевших - родственники погибших и получившие травмы при взрыве. Председательствует в коллегии судья Андрей Морозов.