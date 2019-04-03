Ford хочет быть электрическим. Но пока осторожничает – на примере «тесловизированной» «Куги»

В рамках презентации Go Electric в Амстердаме компания Ford объявила, что стремится к «электрическому будущему», и анонсировала выпуск обширной линейки из 16 гибридных и полностью электрических моделей.

Линейка эта охватывает почти весь модельный ряд — от семейных автомобилей и внедорожников до коммерческих фургонов, говорится в пресс-релизе «Форда». Компания собирается «электрифицировать» даже некоторые действующие модели, а для новых предусматривать электрические модификации в обязательном порядке.

Первой такой новой моделью стал показанный на презентации Ford Kuga. Этот самый популярный кроссовер марки как в Европе, так и в России в новой реинкарнации внешне изменился довольно сильно.







Коллеги из зарубежных изданий уже назвали новый дизайн «тесловизированным», то есть напоминающим дизайн Tesla. Плавные линии, аэродинамичность, покатая крыша — действительно, в новом Ford мерещится что-то от «Теслы».

Впрочем, главное, как обычно, скрывается под капотом. Несмотря на заявленный на презентации «решительный поворот в сторону электричества», пока у «Куги» нет чисто электрического варианта, но зато предусмотрен полный набор «гибридов» – от мягкого (mild hybrid) до подключаемого. В первом случае это фактически вариации на тему «старт-стоп», когда объединенный стартер-генератор может в нужный момент «помогать» бензиновому двигателю. В последнем автомобиль способен двигаться только на электричестве значительное расстояние – Ford обещает пробег не менее 50 км на электротяге, при этом батарею можно подзаряжать от сети. Между этими крайностями располагается «обычный» гибрид, который «заряжает себя сам». Все три гибрида обещают быть очень экономными: мягкий будет расходовать 5 литров на сто километров, обычный гибрид — 5,6, а подключаемый по расчетам должен иметь рекордный расход в 1,2 литра на сотню.

Гибрид – это, конечно, переходный вариант от бензина к электротяге. Понятно, что Ford не в том положении, чтобы можно было рисковать и бросаться в новые технологии с головой. Более того, пока кроме гибридов новая Kuga будет производиться и с традиционными бензиновыми полутора- и двухлитровыми двигателями.

Новый Ford Kuga оснащен устройствами помощи водителю, которые можно назвать «автопилотом уровня 2» по международной классификации. Это адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией Stop & Go, распознаванием знаков и удержанием полосы движения. Автопилот также использует информацию из бортовой навигационной системы, распознает дорожную разметку, но самостоятельно рулить не может, однако «подталкивая» руль, сигнализирует водителю о необходимости корректировки положения на дороге. Кроме этого, автомобиль оборудован системой автоматического уклонения от столкновения, камерами спереди и сзади, системой автоматического паркинга и так далее.

Электронное оснащение включает в себя встроенный интернет-модем, 12,3-дюймовый цифровой кластер водительских приборов, центральный 8-дюймовый тачскрин, звуковую систему Bang&Olufsen Sound и беспроводную зарядку. Автомобиль полностью совместим как с Apple CarPlay, так и с Android Auto.

Несмотря на то, что Ford объявил о закрытии производства легковых автомобилей на территории России (включая и производство предыдущего поколения Kuga в Елабуге), поставки автомобилей в нашу страну продолжатся. Вопрос только в том, насколько импортные Ford окажутся дороже собранных в России.