В Пушкине занятия в школе прервала эвакуация

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Спецтранспорт сотрудников МЧС и полиции заметили горожане у школы в Пушкинском районе Петербурга 3 апреля. Об эвакуации учреждения «Фонтанке» рассказали очевидцы.

По их словам, в школу №500 на Госпитальной улице поступило сообщение о заминировании. Уроки около 10 утра остановили. «Детей эвакуировали оперативно, но без верхней одежды», — утверждают горожане.

В социальных сетях отмечают, что без знаний дети не останутся. Занятия будут продолжены в 403-й школе, расположенной по соседству.





