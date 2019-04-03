Чуда не случилось. Семилетний Леша после падения с девятого этажа не просто поцарапал руку

Семилетний ребенок, явивший соседям чудо выживаемости после падения с девятого этажа, находится в тяжелом состоянии. Множественные травмы диагностировали врачи после госпитализации.

Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, бодрость самостоятельно ходившего мальчика, о чем рассказали полицейские со ссылкой на соседей, была обманчивой. В детской горбольнице №2 у него установили черепно-мозговую травму, сотрясение, катотравму, тупую травму живота. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

Семья пострадавшего на учете в полицейском отделе по делам несовершеннолетних не состоит. Отец работает в НИИ химии силикатов, мать – домохозяйка.

Ребенок упал из квартиры 16-го дома по 2-му Муринскому проспекту вечером 2 апреля.





