Скидка 70 000 рублей на квартиру от «КВС»

ГК «КВС»

29 марта стартовало интересное предложение в онлайн магазине «КВС». Теперь при покупке квартиры в новостройке через интернет-магазин компании, вы экономите до 70 000 рублей*. Скидка появится автоматически после того, как вы добавите выбранную квартиру в «корзину».

Главная цель интернет-магазина «КВС» – сделать покупку квартиры удобной и быстрой. А для того, чтобы сделать процесс покупки через интернет-магазин еще понятнее и нагляднее, мы составили небольшую инструкцию. Ознакомиться с ней вы можете сайте компании.

Напомним, что теперь через интернет-магазин от «КВС» можно покупать квартиры не только в Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области. Пока совершать покупки можно только по предоплате, но в ближайшее время добавится возможность покупок с помощью рассрочки от застройщика или ипотеки.

*Сроки предложения: с 29.03.2019г по 30.04.2019г., организатор: ООО «КВС-АН», ИНН/ОГРН: 7802629452 /1177847271392. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться на сайте компании: kvsspb.ru или по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

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