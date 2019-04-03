Весеннее обострение в Петербурге: в соцсети выкладывают видео с неадекватными водителями

В Петербурге началось весеннее обострение, полагают горожане и подкрепляют это утверждение видеозаписями регистраторов.

Трижды за последние сутки в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» публиковали ролики не просто нарушений ПДД, а откровенно хамских действий, ставящих под угрозу жизнь окружающих.

Так, в Авиагородке на Стартовой улице «тонированный, посаженный» ВАЗ пошёл на обгон грузовика по встречной полосе, рассказывает очевидец 3 апреля.







То же самое, но ещё жёстче, было 1 апреля на Кронверкской набережной. «Водитель решил объехать километровую пробку на в круг тонированной «Ладе Приоре» с 95 регионом, включив при этом лишь стробоскоп. Грубо нарушив правила ПДД, выехав на полосу встречного движения, пересекая при этом двойную сплошную линию разметки, чуть не совершил массовое ДТП, заставив участников дорожного движения прибегнуть к экстренному торможению. Чтобы оценить скорость движения «Лады», обратите внимание на дымный след от шин при экстренном торможении. Водитель «Приоры» также подверг опасности жизни начинающих переходить по пешеходному переходу женщины с ребёнком в коляске», – пишет автор видео.

Другая «Приора» 2 апреля всё-таки устроила небольшое ДТП. «На КАД перед вантовым мостом неадекватный водитель на черной «Ладе Приоре» гнал в пробке и зацепил зеркалом другой автомобиль», – поясняет очевидец.

И ещё одна вчерашняя авария, на пересечении Старо-Петергофского проспекта и Курляндской улицы, попала в поле зрения двух камер: автомобильного регистратора и наружного наблюдения. Столкновение было лобовым.

«В «Мазде» не было подушек или не сработали, лобовое разбито, скорее всего, головой водителя. В «Хёндэ» все подушки сработали, но машину можно сдать в утиль», – так описывал увиденное участник «ДТП и ЧП».