18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +11
$ 65.47р
73.32р
11:13 03.04.2019
Расширенный поиск

Происшествия
03.04.2019 09:56
Печать

ФСБ возбудила уголовное дело против главы Евпатории. В администрации города идут обыски

Против главы Евпатории Андрея Филонова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), у него дома и по месту работы проводятся следственные действия. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополь возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатория», — цитирует пресс-службу РБК со ссылкой на РИА Новости.

Ранее местное информагентство «Крыминформ» со ссылкой на корреспондента сообщило, что сотрудники правоохранительных органов пришли в здание администрации и городского совета Евпатории около 06:30. Они изымали документы, связанные с деятельностью Филонова, утверждает агентство. Филонов не ответил на звонки «Крыминформ» — его телефон был недоступен.

Накануне, 2 апреля, Филонов написал во «ВКонтакте», что суд удовлетворил иск прокурора города и обязал главу муниципального образования расторгнуть контракт с главой администрации. Надзорное ведомство, по словам Филонова, мотивировало это решение тем, что мэр не принял мер для урегулирования конфликта интересов при назначении Эдуарда Макаревича директором одного из учреждений. Местный портал Informer в ноябре 2018-го писал, что Эдуард Макаревич — отец жены Филонова, Ирины.



Филонов отметил, что решение суда еще не вступило в законную силу и он уже подготовил апелляцию.

Главой администрации Евпатории Филонов стал в 2014-м, в том же году его назначили советником главы Крыма по курортам и туризму. До этого в разные годы он работал заместителем директора по развитию ООО «Курорт Донузлав», был замдиректора по развитию центра молодежных инициатив «Зебра», а также, как сообщается на сайте администрации, «возглавлял крупную строительную компанию, занимающуюся комплексным строительством и реализацией инфраструктурных проектов».

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
03.04.2019 09:48

Скидка 70 000 рублей на квартиру от «КВС»

29 марта стартовало интересное предложение в онлайн магазине «КВС». Теперь при покупке квартиры в новостройке через интернет-магазин компании, вы экономите до 70 000 рублей*. Скидка появится автоматически после того, как вы добавите выбранную квартиру в «корзину».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
02.04.2019 18:15

«Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Приморском районе

Теперь выбрать и забронировать квартиру можно на территории ЖК «ArtLine в Приморском» – в 5 минутах ходьбы от станции метро «Старая Деревня».
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.04.2019 18:00

ЖК «Образцовые кварталы»: приятно познакомиться

На минувших выходных прошла очередная выставка «Ярмарка недвижимости». За 3 дня работы в ней приняли участие 300 компаний-профессионалов и почти 30000 гостей.
ГК «Эталон»
02.04.2019 17:49

Группа «Эталон» приняла участие в деловой программе «Ярмарки недвижимости»

В последние мартовские выходные в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла весенняя «Ярмарка недвижимости», где в рамках деловой программы выступили эксперты Группы «Эталон».
ГК «Полис Групп»
02.04.2019 17:42

ЖК «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» готов на 65%

Готовность жилого комплекса «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» возводит рядом с парком Оккервиль в Кудрово, достигла 65%. Завершить строительство проекта планируется во втором квартале 2020 года.
«Аквилон Инвест»
02.04.2019 16:32

«Аквилон Инвест» расширил стандарт внутренней инфраструктуры новостроек

Ряд помещений на первом этаже жилых проектов девелопер выделяет под общедомовые пространства: детские клубы и спортивные студии.
Setl City
02.04.2019 12:44

Setl Group планирует возвести еще 3 школы и 8 детских садов в ЖК «Солнечный город»

Всего на территории жилого комплекса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга будут работать 4 школы и 11 детских садов. Два садика и школа, построенные на средства Setl Group, уже приняли ребят. Еще один детсад активно возводится девелопером, он будет сдан в 2019 году.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
02.04.2019 11:56

«Уральские авиалинии» представили новинки полетной программы на сезон лето 2019

Летнее расписание охватывает период с 31 марта вплоть до 27 октября 2019 года: самое время подумать о планах на лето, весенних путешествиях и об отдыхе в бархатный сезон.
ГК «Эталон»
02.04.2019 10:33

Группа «Эталон» начинает заселение «Дома на Обручевых»

Началось заселение жилого комплекса «Дом на Обручевых», расположенного по адресу: улица Обручевых, дом 5, стр. 1, который был сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года.
БФА-Девелопмент
02.04.2019 10:22

Строить лучше помогут IT-технологии

Компания «БФА-Девелопмент» на проекте «Огни залива» тестирует систему контроля качества строительства собственной разработки. Система позволяет снизить рутинную нагрузку на инженерный персонал и повысить качество строительства, что в свою очередь снизит затраты на гарантийный ремонт.
фото предоставлено компанией «Полис Групп»
01.04.2019 17:36

Выбираем правильно или Что главное в новостройке?

Директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова приняла участие в круглом столе «Недвижимость Петербурга: цены, тренды и локации». Мероприятие состоялось в рамках «Ярмарки недвижимости», которая прошла в Петербурге с 29 по 31 марта 2019 г.
ГК «Полис Групп»
01.04.2019 15:13

ГК «Полис Групп» планирует достроить школу в Мурино к концу 2019 года

Общеобразовательное заведение примет первых учеников в сентябре 2020 года.