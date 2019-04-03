У петербургского перевозчика загорелся транспорт на стоянке. Огонь уничтожил «китайца», «корейца» и три микроавтобуса

Пожар охватил территорию петербургского перевозчика в Невском районе. Пострадали сразу 5 транспортных средств.

Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, около двух ночи произошло возгорание на территории компании «Автотранспортная технология» на улице Книпович. Огонь уничтожил грузовик Shaanxi, автомобиль SsangYong и три микроавтобуса. Пострадавших нет.

Представитель перевозчика подтвердил происшествие, не захотев говорить о подробностях.

В пресс-службе МЧС Петербурга на звонок «Фонтанки» не ответили.







На сайте компании указано, что «Автотранспортные технологии» работают на рынке Петербурга с 2000 года. Перевозчик обладает широким автопарком, клиенту предлагается транспорт от легковых автомобилей до туристических автобусов.