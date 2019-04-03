Несмотря на обещания. СМИ узнали, что кабмин не смог договориться с нефтяниками о заморозке цен на бензин

Правительству не удалось пока продлить соглашение с нефтяниками о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо, которое было заключено в октябре прошлого года после сильных скачков цен на рынке. Об этом 3 апреля пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трех нефтяников и двух чиновников.

Несмотря на обещания премьера Дмитрия Медведева и его заместителя Дмитрия Козака, Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не предоставили до конца марта нефтяным компаниями проекты соглашений.

Совещание в правительстве под руководством вице-премьера Дмитрия Козака, посвященное источникам компенсаций для нефтяников, должно было состояться в понедельник, 1 апреля. Об этом он говорил журналистам накануне. Но сторонам пока не удалось договориться, рассказывал РБК источник, близкий к одной из сторон.

«Один источник для финансирования демпфера — компенсаций нефтяникам из бюджета за сдерживание цен на бензин и дизтопливо на заправках, который уже определен, — введение дополнительных акцизов на газойль, — заявил Козак 30 марта, отвечая на вопрос РБК. — Но это только часть проблемы, другие источники — это предмет обсуждения в правительстве на следующей неделе».







Первоначальное соглашение было подписано год назад, когда, в том числе из-за роста акциза, резко выросли цены на бензин и дизельное топливо.

В среднем за 2018 год цены подскочили на 9,4%, и правительство потребовало от нефтепроизводителей их заморозить – накануне президентских выборов. Срок соглашения о сдерживании цен должен был истечь 31 марта 2019 года.