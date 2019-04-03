Правительство выделило 65,8 млрд рублей на строительство дорог. Больше всего получит Самарская область

Правительство распределило между 28 регионами России 65,8 млрд руб. на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Распоряжение за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина 3 апреля.

Большую часть средств — более 30 млрд рублей – Самарская область на строительство транспортного обхода вокруг Тольятти и моста через Волгу. Более 22 млрд рублей направят на развитие дорог в семи регионах. Еще 12,5 млрд руб. на строительство и реконструкцию дорог и мостов получат 23 региона.

В документе отмечается, что правительство распределит на финансирование дорожной деятельности еще 5 млрд рублей между 15 регионами.

Средства предоставлены в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Комплексный план развития российской магистральной инфраструктуры, о котором в сентябре прошлого года рассказывал глава Минтранса Евгений Дитрих, предполагает вложения в 6,3 трлн руб. в течение шести лет.





