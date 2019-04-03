Петербургские врачи спасают жизнь двухлетней девочке. Ребёнок упал на стеклянную вазу

Ребёнок с резаной раной живота госпитализирован из квартиры в Красногвардейском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, накануне в детскую больницу имени Раухфуса доставили в тяжёлом состоянии двухлетнюю девочку. У пациентки диагностировали проникающую резаную рану брюшной стенки. По словам родителей, малышка упала на стеклянную вазу в квартире на шоссе Революции.

Семья на учёте социальных служб не состоит. Оба родителя работают в сфере культуры, 35-летняя мама преподает ИЗО, а её 28-летний супруг зарабатывает в качестве звукорежиссёра.





