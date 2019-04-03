Пенсионный фонд отменил бумажные СНИЛС. Ранее выданные менять не потребуется

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), больше не будут печатать на бумаге. Ранее выданные страховые свидетельства менять не потребуется.

Вновь зарегистрированным или застрахованным лицам будет оформляться лишь электронная версия документа, сообщает 3 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР). Бумажная версия документа уходит в историю.

В ведомстве заверили, что нововведение никак не скажется на пенсионном обеспечении, а обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР.

В пресс-службе Минтруда добавили, что ранее выданные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования остаются действительными.





