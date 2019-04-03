18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +11
$ 65.47р
73.32р
11:13 03.04.2019
Расширенный поиск

Общество
03.04.2019 08:31
Печать

Пенсионный фонд отменил бумажные СНИЛС. Ранее выданные менять не потребуется

Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), больше не будут печатать на бумаге. Ранее выданные страховые свидетельства менять не потребуется.

Вновь зарегистрированным или застрахованным лицам будет оформляться лишь электронная версия документа, сообщает 3 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР). Бумажная версия документа уходит в историю.

В ведомстве заверили, что нововведение никак не скажется на пенсионном обеспечении, а обычные справки с необходимой информацией будут выдавать в клиентской службе или управлении ПФР.

В пресс-службе Минтруда добавили, что ранее выданные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования остаются действительными.



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
03.04.2019 09:48

Скидка 70 000 рублей на квартиру от «КВС»

29 марта стартовало интересное предложение в онлайн магазине «КВС». Теперь при покупке квартиры в новостройке через интернет-магазин компании, вы экономите до 70 000 рублей*. Скидка появится автоматически после того, как вы добавите выбранную квартиру в «корзину».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
02.04.2019 18:15

«Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Приморском районе

Теперь выбрать и забронировать квартиру можно на территории ЖК «ArtLine в Приморском» – в 5 минутах ходьбы от станции метро «Старая Деревня».
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.04.2019 18:00

ЖК «Образцовые кварталы»: приятно познакомиться

На минувших выходных прошла очередная выставка «Ярмарка недвижимости». За 3 дня работы в ней приняли участие 300 компаний-профессионалов и почти 30000 гостей.
ГК «Эталон»
02.04.2019 17:49

Группа «Эталон» приняла участие в деловой программе «Ярмарки недвижимости»

В последние мартовские выходные в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла весенняя «Ярмарка недвижимости», где в рамках деловой программы выступили эксперты Группы «Эталон».
ГК «Полис Групп»
02.04.2019 17:42

ЖК «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» готов на 65%

Готовность жилого комплекса «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» возводит рядом с парком Оккервиль в Кудрово, достигла 65%. Завершить строительство проекта планируется во втором квартале 2020 года.
«Аквилон Инвест»
02.04.2019 16:32

«Аквилон Инвест» расширил стандарт внутренней инфраструктуры новостроек

Ряд помещений на первом этаже жилых проектов девелопер выделяет под общедомовые пространства: детские клубы и спортивные студии.
Setl City
02.04.2019 12:44

Setl Group планирует возвести еще 3 школы и 8 детских садов в ЖК «Солнечный город»

Всего на территории жилого комплекса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга будут работать 4 школы и 11 детских садов. Два садика и школа, построенные на средства Setl Group, уже приняли ребят. Еще один детсад активно возводится девелопером, он будет сдан в 2019 году.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
02.04.2019 11:56

«Уральские авиалинии» представили новинки полетной программы на сезон лето 2019

Летнее расписание охватывает период с 31 марта вплоть до 27 октября 2019 года: самое время подумать о планах на лето, весенних путешествиях и об отдыхе в бархатный сезон.
ГК «Эталон»
02.04.2019 10:33

Группа «Эталон» начинает заселение «Дома на Обручевых»

Началось заселение жилого комплекса «Дом на Обручевых», расположенного по адресу: улица Обручевых, дом 5, стр. 1, который был сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года.
БФА-Девелопмент
02.04.2019 10:22

Строить лучше помогут IT-технологии

Компания «БФА-Девелопмент» на проекте «Огни залива» тестирует систему контроля качества строительства собственной разработки. Система позволяет снизить рутинную нагрузку на инженерный персонал и повысить качество строительства, что в свою очередь снизит затраты на гарантийный ремонт.
фото предоставлено компанией «Полис Групп»
01.04.2019 17:36

Выбираем правильно или Что главное в новостройке?

Директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова приняла участие в круглом столе «Недвижимость Петербурга: цены, тренды и локации». Мероприятие состоялось в рамках «Ярмарки недвижимости», которая прошла в Петербурге с 29 по 31 марта 2019 г.
ГК «Полис Групп»
01.04.2019 15:13

ГК «Полис Групп» планирует достроить школу в Мурино к концу 2019 года

Общеобразовательное заведение примет первых учеников в сентябре 2020 года.