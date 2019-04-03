18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+10°C
/ Завтра: +11
$ 65.47р
73.32р
11:14 03.04.2019
Расширенный поиск

Общество
03.04.2019 08:19
Печать

В НАТО раскрыли детали «черноморского пакета мер» против России. Военные корабли будут заходить чаще

На саммите стран-членов НАТО, который стартует 3 апреля в Вашингтоне, примут пакет мер для сдерживания России в Черном море. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла его детали.

Хатчисон на брифинге назвала «абсолютно неприемлемым» задержание в Керченском проливе трех украинских военных кораблей и удерживание под арестом моряков с этих судов, пишет 3 апреля РБК. Постпред заявила, что Россия ведет себя «агрессивно» и пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.

Страны НАТО намерены противопоставить России черноморский пакет мер, который будет включать отправку большего количества кораблей, а такде наблюдение с воздуха.

НАТО необходимо сделать так, чтобы акватория Черного моря была безопасна для стран этого региона от «навязчивости России». Россия разместила вооружения в Крыму, указала она, подчеркнув, что Вашингтон считает его частью Украины . «И очень важно, чтобы Румыния, Болгария и Украина, также как и Грузия, находились под защитой в черноморском пространстве», — добавила постпред.



Саммит министров иностранных дел стран-членов НАТО продлится два дня.

 

Справка:

Корабли украинских ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» 25 ноября нарушили границу и зашли в российские территориальные воды. Погрануправление ФСБ России по Крыму сообщило, что корабли совершали опасные манёвры, не реагируя на требования пограничников. В результате вооружённого противостояния они были задержаны российской стороной. Украинцам предъявили уголовное дело о незаконном пересечении границы в составе организованной группы по предварительному сговору. Представители Евросоюза назвали действия России неприемлемыми и готовят новые санкции.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «КВС»
03.04.2019 09:48

Скидка 70 000 рублей на квартиру от «КВС»

29 марта стартовало интересное предложение в онлайн магазине «КВС». Теперь при покупке квартиры в новостройке через интернет-магазин компании, вы экономите до 70 000 рублей*. Скидка появится автоматически после того, как вы добавите выбранную квартиру в «корзину».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
02.04.2019 18:15

«Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Приморском районе

Теперь выбрать и забронировать квартиру можно на территории ЖК «ArtLine в Приморском» – в 5 минутах ходьбы от станции метро «Старая Деревня».
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
02.04.2019 18:00

ЖК «Образцовые кварталы»: приятно познакомиться

На минувших выходных прошла очередная выставка «Ярмарка недвижимости». За 3 дня работы в ней приняли участие 300 компаний-профессионалов и почти 30000 гостей.
ГК «Эталон»
02.04.2019 17:49

Группа «Эталон» приняла участие в деловой программе «Ярмарки недвижимости»

В последние мартовские выходные в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла весенняя «Ярмарка недвижимости», где в рамках деловой программы выступили эксперты Группы «Эталон».
ГК «Полис Групп»
02.04.2019 17:42

ЖК «ПаркЛэнд» от компании «Полис Групп» готов на 65%

Готовность жилого комплекса «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» возводит рядом с парком Оккервиль в Кудрово, достигла 65%. Завершить строительство проекта планируется во втором квартале 2020 года.
«Аквилон Инвест»
02.04.2019 16:32

«Аквилон Инвест» расширил стандарт внутренней инфраструктуры новостроек

Ряд помещений на первом этаже жилых проектов девелопер выделяет под общедомовые пространства: детские клубы и спортивные студии.
Setl City
02.04.2019 12:44

Setl Group планирует возвести еще 3 школы и 8 детских садов в ЖК «Солнечный город»

Всего на территории жилого комплекса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга будут работать 4 школы и 11 детских садов. Два садика и школа, построенные на средства Setl Group, уже приняли ребят. Еще один детсад активно возводится девелопером, он будет сдан в 2019 году.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
02.04.2019 11:56

«Уральские авиалинии» представили новинки полетной программы на сезон лето 2019

Летнее расписание охватывает период с 31 марта вплоть до 27 октября 2019 года: самое время подумать о планах на лето, весенних путешествиях и об отдыхе в бархатный сезон.
ГК «Эталон»
02.04.2019 10:33

Группа «Эталон» начинает заселение «Дома на Обручевых»

Началось заселение жилого комплекса «Дом на Обручевых», расположенного по адресу: улица Обручевых, дом 5, стр. 1, который был сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года.
БФА-Девелопмент
02.04.2019 10:22

Строить лучше помогут IT-технологии

Компания «БФА-Девелопмент» на проекте «Огни залива» тестирует систему контроля качества строительства собственной разработки. Система позволяет снизить рутинную нагрузку на инженерный персонал и повысить качество строительства, что в свою очередь снизит затраты на гарантийный ремонт.
фото предоставлено компанией «Полис Групп»
01.04.2019 17:36

Выбираем правильно или Что главное в новостройке?

Директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова приняла участие в круглом столе «Недвижимость Петербурга: цены, тренды и локации». Мероприятие состоялось в рамках «Ярмарки недвижимости», которая прошла в Петербурге с 29 по 31 марта 2019 г.
ГК «Полис Групп»
01.04.2019 15:13

ГК «Полис Групп» планирует достроить школу в Мурино к концу 2019 года

Общеобразовательное заведение примет первых учеников в сентябре 2020 года.