В НАТО раскрыли детали «черноморского пакета мер» против России. Военные корабли будут заходить чаще

На саммите стран-членов НАТО, который стартует 3 апреля в Вашингтоне, примут пакет мер для сдерживания России в Черном море. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла его детали.

Хатчисон на брифинге назвала «абсолютно неприемлемым» задержание в Керченском проливе трех украинских военных кораблей и удерживание под арестом моряков с этих судов, пишет 3 апреля РБК. Постпред заявила, что Россия ведет себя «агрессивно» и пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.

Страны НАТО намерены противопоставить России черноморский пакет мер, который будет включать отправку большего количества кораблей, а такде наблюдение с воздуха.

НАТО необходимо сделать так, чтобы акватория Черного моря была безопасна для стран этого региона от «навязчивости России». Россия разместила вооружения в Крыму, указала она, подчеркнув, что Вашингтон считает его частью Украины . «И очень важно, чтобы Румыния, Болгария и Украина, также как и Грузия, находились под защитой в черноморском пространстве», — добавила постпред.







Саммит министров иностранных дел стран-членов НАТО продлится два дня.