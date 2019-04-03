Суд запретил строить завод по розливу воды на Байкале. Продукцию собирались экспортировать в Китай и Южную Корею

На берегу озера Байкал запретили строить завод по розливу бутилированной воды. Решение в отношении ООО «АксаСиб» с китайским капиталом принял арбитражный суд Иркутской области, следует из опубликованных 3 апреля материалов картотеки арбитражных дел.

Участок общей площадью 16 тысяч кв.км., на котором планировали создать завод, зарегистрирован в рабочем поселке Култук Слюдянского района. В решении суда говорится, что «АкваСиб» запрещено строить там любые объекты. Также суд запретил заключать сделки и любые другие действия по распоряжению, обременению, передаче другим лицам этого земельного участка.

Следующее заседание суда по вопросу завода на Байкале состоится 7 мая, так как рассматривающий это дело судья ушел в отпуск.

Как уточняет РБК, строить завод по розливу бутилированной воды на берегу Байкала начали в январе текущего года. На полную мощность завод должен был заработать в 2021 году. В планах компании было производить более 500 тыс. л бутилированной воды в день. Большую часть продукции собирались отправлять на экспорт — в Монголию, Китай и Южную Корею.

В марте на месте стройки обнаружили следы розлива нефтепродуктов, а по периметру стройплощадки — локальные навалы отходов производства. 27 марта Кировский районный суд Иркутска признал незаконным строительство завода.





