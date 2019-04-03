Андрей Молчанов продает часть своей доли в группе ЛСР. Сумма сделки может составить более 3,5 млрд рублей

Основной акционер девелоперской группы ЛСР Андрей Молчанов собирается продать 5,7 млн акций компании (примерно 5,53% уставного капитала). Об этом сообщается в пресс-релизе, который компания распространила 2 апреля.

Продавать акции будет компания Solneau Limited, которую контролирует Молчанов. В релизе не уточняется сумма, которую бизнесмен надеется выручить при продаже этой доли. Отметим, на Московской бирже сегодня одна акция ЛСР стоила 635 рублей, таким образом сумма сделки может составить более 3,5 млрд рублей. Организацией торгов займутся J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».

После продажи этих акций, Андрей Молчанов сохранит контроль над ЛСР — у него останется 54,5% акций. «Основной акционер сообщил, что будет и дальше оставаться долгосрочным стратегическим держателем акций компании», – подчеркнули в ЛСР.

Группа «ЛСР» основана в 1993 году в Петербурге, является одной из крупнейших девелоперских компаний города. Портфель недвижимости оценивается в 7,8 млн кв.м., его стоимость, по оценкам экспертов, составляет около 186 млрд рублей. Выручка ЛСР в 2018 году составила 146,4 млрд рублей.





