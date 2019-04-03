«Есть только два человека, которым захотелось бы это провернуть». На Василия Уткина напал неизвестный с «черемухой»

В Москве совершено нападение на комментатора и журналиста Василия Уткина. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале поздно вечером 2 апреля.

Нападение произошло, когда Уткин выходил из московского комплекса «Локо-Спорт», где проходят тренировки футбольной команды журналиста «Эгриси». «Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать», – пишет Уткин. Атаковал комментатора молодой парень в капюшоне, который снимал все происходящее на телефон – «для отчетности», как предположил сам журналист. Злоумышленник прыснул в лицо Уткину газом «черемуха». «Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила», – рассказал журналист.

Василий Уткин подчеркнул, что «может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть». И посоветовал посмотреть последний выпуск своего шоу на Youtube, чтобы понять, о ком идет речь.

Судя по всему, Уткин намекает на футбольного агента Алана Агузарова и тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Журналист неоднократно рассказывал о том, что Агузаров торгует спортсменами, рыночную стоимость которых якобы искусно повышает Станислав Черчесов. «Фонтанка» подробно писала о том, что тандем действительно знаком довольно давно, а Черчесов дружит с отцом Агузарова. Подробнее читайте в материале «Что известно о футбольном агенте, земляке тренера сборной России Черчесова. Брат из ФСБ, скандальные сделки, фирмы-"прокладки"».





