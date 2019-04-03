Рогозин заявил об увольнении «нерадивых» разработчиков космического корабля «Федерация»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что уволил «нерадивых товарищей», которые тормозили создание пилотируемого космического корабля «Федерация». Теперь, по словам главы корпорации, работа налажена. Рогозин рассказал об этом, отвечая на вопрос пользователя в твиттере 2 апреля.

«Работа была организована не должным образом. Впрочем, как и многие другие проекты РКК „Энергия«», — объяснил глава «Роскосмоса». Он выразил надежду, что летные испытания корабля всё же начнутся в 2022 году.

В феврале стало известно, что шесть человек из лётно-испытательного отдела РКК «Энергия» перешли в частную компанию S7 Space (оператор проектов «Морской старт» и «Воздушный старт»). Все они занимались наземными испытаниями корабля «Федерация».

Напомним, шестиместный пилотируемый космический корабль разрабатывается с 2009 года. Он должен прийти на смену «Союзам» и автоматическим грузовым кораблям «Прогресс». Новый аппарат будет доставлять людей и грузы на околоземную орбиту. На создание корабля в бюджете с 2016-го по 2025 годы заложено 59 млрд рублей. В ноябре сообщалось, что первый пуск может состояться не в 2022-м, а в 2024 году.





