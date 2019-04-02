Бывшему губернатору Никите Белых не хватает денег на выплату штрафа. Он просит отсрочки

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых попросил дать отсрочку на выплату штрафа, который ему назначил суд. Об этом 2 апреля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости».

Изданию о финансовых проблемах Белых рассказала его жена Екатерина.

«Давайте так: 48 млн руб. с учетом того, что Никита в колонии получает официальную заработную плату 7 тыс. руб. в месяц, из которых в пользу государства списывается 4 тыс. руб. с копейками, а это примерно 48 тыс. в год — и плюс-минус тысяча лет на выплату безумной суммы», — заявила Екатерина Белых.

По словам жены осужденного губернатора Кировской области, она тратит почти все деньги на адвокатов.

Напомним, что в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Никиту Белых к восьми годам лишения свободы по делу о получении взяток на сумму около 250 тысяч евро. Мосгорсуд при рассмотрении апелляции снизил дополнительное наказание – штраф – со 100 млн до 48 млн рублей.





