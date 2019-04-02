Подтвердить статус «великой охотничьей державы». Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий охоту с луком

Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий охоту с луками. По мнению инициаторов, внесённые поправки улучшат имидж России и подтвердят её статус великой охотничьей державы.

Как пишет ТАСС 2 апреля, поправки в закон об оружии были внесены в мае 2018 года группой депутатов во главе с Эрнестом Валеевым и Владиславом Резником. Они предложили уточнить в законе понятия охотничьего стрелкового метательного оружия, лука и стрел и регламентировать их покупку и использование в охотничьих целях.

Пока что законодательство запрещает охотиться с луком и стрелами. Использовать их можно в тире и на соревнованиях, а хранить строго на спортивных объектах. По данным парламентариев, сотни тысяч россиян владеют луками, а часть из них выезжают на соревнования за рубеж.

Депутаты посчитали возможным разрешить именно луки, а не арбалеты, так как первое оружие требует физических навыков и тренировки. Без них оно не представляет опасности. Также парламентарии отметили, что в случае с луком скрытое ношение исключено из-за его габаритов.







Если законопроект утвердят, то покупать луки смогут обладатели охотничьих билетов и разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия. В течение двух недель купленный лук необходимо будет зарегистрировать в лицензионно-разрешительном отделе Росгвардии. Лицензий на луки не потребуется.