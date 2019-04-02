Президенту Алжира не дали пойти на пятый срок. Он объявил об отставке после массовых протестов

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет страны о сложении своих полномочий. Об этом 2 апреля пишет государственное информационное агентство Algеrie Presse Service (APS).

Издание AFP уточняет, что об отставке уже сообщило и государственное телевидение Алжира. Отметим, Бутефлика занимал пост президента с 1999 года. В феврале 2019-го он объявил о желании баллотироваться на пятый срок. После этого в стране начались массовые протесты. О необходимости отставки 82-летнего президента по состоянию здоровья заявили и некоторые высокие чины военных сил Алжира. Вскоре после этого Бутефлика и согласился покинуть свой пост.





