«Фонтанка» показывает момент взрыва в академии им. Можайского. Окно учебного заведения улетело на другую сторону улицы

Читателю «Фонтанки» удалось заснять на видеорегистратор момент взрыва в Академии имени Можайского. Мужчина днем 2 апреля проезжал по Ждановской улице, когда из здания учебного заведения выбило окно.

Машину автора видео повредило разлетевшимися стеклами. На записи видно, как окно выбивает, и оно с огромной скоростью перелетает на другую сторону улицы.

Напомним, взрыв в Можайке прогремел около 13:30 2 апреля. Как писала «Фонтанка», обнаруженное в учебном корпусе на Ждановской улице взрывное устройство решили ликвидировать силами собственной группы разминирования академии. Когда опасную находку начали накрывать бронежилетами, она взорвалась. Пострадали четверо человек: трое офицеров-саперов и женщина-преподаватель. Среди госпитализированных — заместитель начальника кафедры тактики Николай Курдай и специалист по работе со взрывчаткой Рифат Закиров. В Минобороны рассказали, что одному из пострадавших провели операцию, состояние всех травмированных опасений у врачей не вызывает.







Военное следственное управление по Ракетным войскам стратегического назначения возбудило уголовное дело. Произошедшее квалифицировано как «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». При этом в СМИ сообщают, что до сих пор полностью не исключается и версия теракта.