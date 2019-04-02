Река Тосна вышла из берегов и затопила дороги в садоводствах под Петербургом

Река Тосна вышла из берегов и затопила дороги в частном секторе. Фотографиями ежегодного весеннего половодья делятся пользователи соцсетей 2 апреля.

На снимках проезжая часть превратилась в одно большое озеро. Кажется, местным жителям сейчас как никогда нужны резиновые лодки, а не автомобили. Пользователи в комментариях шутят про деда Мазая и рыбалку рядом с домом. Кто-то рассказывает про реальный случай установки сетей в собственном огороде. Большинство сошлись во мнении, что картинки красивые, но ситуация страшная.







Днём в ГУ МЧС по Ленинградской области уже сообщали, что уровень воды в реке превысил неблагоприятную отметку, начав заливать наземные участки. На 8 утра уровень составил 536 см над нулем поста, превысив неблагоприятную отметку на 6 см. Началось затопление низменных участков в Тосно.

Спасатели предупредили, что в ближайшие сутки вода будет прибывать.